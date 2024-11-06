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Posted 6 ноября, 11:37

Published 6 ноября, 11:37

Modified 6 ноября, 11:46

Updated 6 ноября, 11:46

Из-за снега на тюменских трассах опасно ездить

Будьте внимательны! Из-за снега на тюменских трассах опасно ездить. Видео

6 ноября 2024, 11:37
Фото: 1MI.

Из-за снега на тюменских трассах опасно ездить

Тюменское Гибдд предупреждает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на трассах. Из-за метели серьезно увеличились риски аварийности и опасных ситуаций.

Как рассказали в Госавтоинспекции, серьезней всего ситуация на трассе смерти — участке дороги Тюмень — Омск. Там дежурят сотрудники Гибдд, водители дальнобойщики останавливаются на обочинах из-за плохой видимости, а некоторых останавливают, чтобы избежать риска аварий и просят переждать непогоду.

Отмечу, что метель обрушилась на Тюмень сегодня днем, в некоторых участках региона — продолжается до сих пор. Всех тюменцев просят быть аккуратными и не выходить на улице по возможности.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени прогнозируется резкое похолодание.

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