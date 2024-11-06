Будьте внимательны! Из-за снега на тюменских трассах опасно ездить. Видео

Posted 6 ноября, 11:37
Published 6 ноября, 11:37
Modified 6 ноября, 11:46
Updated 6 ноября, 11:46
Как рассказали в Госавтоинспекции, серьезней всего ситуация на трассе смерти — участке дороги Тюмень — Омск. Там дежурят сотрудники Гибдд, водители дальнобойщики останавливаются на обочинах из-за плохой видимости, а некоторых останавливают, чтобы избежать риска аварий и просят переждать непогоду.
Отмечу, что метель обрушилась на Тюмень сегодня днем, в некоторых участках региона — продолжается до сих пор. Всех тюменцев просят быть аккуратными и не выходить на улице по возможности.