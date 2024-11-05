Ямальская семья Пяк увидела запуск ракеты на космодроме «Восточный»

Ранее семья потомственных оленеводов Пяк была признана лучшей династией страны. В телефонном разговоре глава государства пообещал исполнить мечту внука Енкси и Зои: Ростислав хотел увидеть запуск космического корабля. Благодаря поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, участниками экскурсионной поездки стали 150 ребят не только из северного округа, но и со всей России. В их числе — активная молодежь, участники проекта «Большая перемена» и дети участников СВО.