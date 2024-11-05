Ямальская семья Пяк увидела запуск ракеты на космодроме «Восточный»

Posted 5 ноября, 12:45
Published 5 ноября, 12:45
Modified 5 ноября, 12:47
Updated 5 ноября, 12:47
Пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» увидела ямальская семья Пяк. Поездка на космодром «Восточный» состоялась 5 ноября по инициативе президента Владимира Путина.
Ранее семья потомственных оленеводов Пяк была признана лучшей династией страны. В телефонном разговоре глава государства пообещал исполнить мечту внука Енкси и Зои: Ростислав хотел увидеть запуск космического корабля. Благодаря поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, участниками экскурсионной поездки стали 150 ребят не только из северного округа, но и со всей России. В их числе — активная молодежь, участники проекта «Большая перемена» и дети участников СВО.
Эмоции переполняют. Дедушке Енксе семья везет фотографии и видео. А Ростислав возвращается домой с новой целью — старательно учиться, чтобы связать жизнь с космосом, — прокомментировал глава северного округа.
На экскурсии ребята прогулялись по космодрому, где увидели башню мобильного обслуживания, позволяющую готовить ракеты к старту. Также им продемонстрировали технологическую цепочку, которую проходит ракета-носитель «Союз» перед установкой на стартовый стол.
За стартом ракеты со смотровой площадки космодрома наблюдали глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежь и дети» Дмитрий Артюхов, губернатор Амурской области Василий Орлов и генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
Надеюсь, что эта поездка во многом предопределит выбор будущей профессии для многих участников. Каждый из вас увидел, что инженерные науки решают сегодня сложнейшие вызовы в самых разных отраслях — от космоса до добычи полезных ископаемых. Уверен, что эмоции от поездки вдохновят вас учиться еще усерднее и точно останутся с вами на всю жизнь, — сказал Дмитрий Артюхов.