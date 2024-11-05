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Posted 5 ноября, 09:07

Published 5 ноября, 09:07

Modified 5 ноября, 09:09

Updated 5 ноября, 09:09

Врачи-психиатры вынесли вердикт фигуранту «Тюменского дела»

Выдирали волосы и ели фекалии: психиатры вынесли вердикт фигуранту «Тюменского дела»

5 ноября 2024, 09:07
Фото: 1MI.

Врачи-психиатры вынесли вердикт фигуранту «Тюменского дела»

В военном суде Екатеринбурге уже рассматривают «Тюменское дело», однако ранее разбирательство в отношении Романа Паклина было приостановлено — его направляли на обследования в психиатрическую клинику. На днях коллегия экспертов вынесла решение.

Источник редакции сообщил о том, что дело в отношении Романа Паклина возобновлено. Его признали вменяемым, и скоро он будет участвовать в судебных разбирательствах, как и другие фигуранты «Тюменского дела». Однако дело Паклина выделено в отдельное производство.

Отметим, что «Нашему городу» Паклин рассказывал о том, что в психиатрической клинике его содержали в палате с людьми, которые выдирали себе волосы и ели фекалии. На лечение его направляли более года назад. А недавно прошла итоговая экспертиза.

«Помимо меня подсудимых в клинике не было, меня содержали с пациентами и мне давали таблетки, которые затуманивают разум. Я не знаю, за что меня судят», — говорил фигурант.

Известно, что сейчас Паклин уже ознакомился с материалами дела и ожидает этапирования в Екатеринбург.

Напомним, что шестерых молодых парней обвиняют в организации террористического сообщества, это дело в народе прозвали «тюменским». Один из фигурантов уже признал вину и получил сокращенный срок. Остальные пятеро отрицают свою вину и заявляют о том, что признательные показания выбили из них под пытками.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга продолжается рассмотрение дела четырёх фигурантов так называемого «Тюменского дела». По мнению экспертов, участников процесса ожидает суровый приговор.

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