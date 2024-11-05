nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 13:19

Published 5 ноября, 13:19

Modified 5 ноября, 13:21

Updated 5 ноября, 13:21

Верующие тюменцы отметят праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»

Верующие тюменцы отметят праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»

5 ноября 2024, 13:19
Фото: 1MI.
Завтра, 6 ноября, православные люди будут отмечать праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Образ считается чудотворным, поэтому ему уделяют такое внимание.

День Иконы «Всех скорбящих радость»-2024

Как отмечают священнослужители, торжество иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» посвящено одному из самых почитаемых чудотворных образов Богородицы.

Ежегодно 6 ноября верующие посещают церковь, просят Богородицу о счастье, крепком здоровье, долголетии. В храмах проходят торжественные службы.

Православные люди не отказывают другим в помощи, совершают добрые дела, угощают неимущих и нуждающихся. Раньше на Руси 6 ноября начинали подготовку к зимнему сезону — доставали теплые вещи и обувь.

Что не стоит делать 6 ноября 2024 года

В праздник иконы Божией Матери запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями (иначе конфликт может затянуться), предаваться унынию, злоупотреблять алкоголем и вредной едой.

Отмечается, что в этот день не стоит оставаться в одиночестве. В противном случае, оно может продлиться долгое время. Зеркало или посуда, разбитые 6 ноября, сулили скорую болезнь или даже смерть близкого.

Также на Руси в этот день предсказывали погоду. Если к началу праздника уже выпал первый снег, значит зима будет снежной. Если же снега не видно, значит в декабре будет суровая и морозная погода.

Великий пост: тюменский диетолог рассказала о вреде и пользе ограничений в еде
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске отреставрируют церковь 18 века. Глава региона отметил, что работа в данному направлении уже ведется.

Читайте также:
Шикарный отдых! Рынок глэмпинга в Тюменской области за год вырос почти в три разаМеньше половины семей в Тюменской области могут позволить себе снять квартируВ ноябрьские праздники в больницы попали больше 550 тюменцев
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Религия#Церковь#Праздник#Вера#Помощь нуждающимся#Божья Матерь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика