Верующие тюменцы отметят праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»

Posted 5 ноября, 13:19
Published 5 ноября, 13:19
Modified 5 ноября, 13:21
Updated 5 ноября, 13:21
Как отмечают священнослужители, торжество иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» посвящено одному из самых почитаемых чудотворных образов Богородицы.
Ежегодно 6 ноября верующие посещают церковь, просят Богородицу о счастье, крепком здоровье, долголетии. В храмах проходят торжественные службы.
Православные люди не отказывают другим в помощи, совершают добрые дела, угощают неимущих и нуждающихся. Раньше на Руси 6 ноября начинали подготовку к зимнему сезону — доставали теплые вещи и обувь.
В праздник иконы Божией Матери запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями (иначе конфликт может затянуться), предаваться унынию, злоупотреблять алкоголем и вредной едой.
Отмечается, что в этот день не стоит оставаться в одиночестве. В противном случае, оно может продлиться долгое время. Зеркало или посуда, разбитые 6 ноября, сулили скорую болезнь или даже смерть близкого.
Также на Руси в этот день предсказывали погоду. Если к началу праздника уже выпал первый снег, значит зима будет снежной. Если же снега не видно, значит в декабре будет суровая и морозная погода.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске отреставрируют церковь 18 века. Глава региона отметил, что работа в данному направлении уже ведется.