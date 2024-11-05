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Posted 5 ноября, 13:03

Published 5 ноября, 13:03

Modified 5 ноября, 13:05

Updated 5 ноября, 13:05

В Тюмени стало больше платных парковок, а в Тобольске поставили Ленина-инвалида

В Тюмени стало больше платных парковок, а в Тобольске поставили Ленина-инвалида

5 ноября 2024, 13:03
Фото: 1MI.
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Итоги
В Тюмени появится еще больше прямых авиарейсов до ХМАО, самолеты будут летать чаще. Также в городе расширился список платных парковок, на 561 место.

Еще больше рейсов

В Тюмени появится еще больше прямых авиарейсов с ХМАО. Обслуживать их будет компания «Ютэйр». Как сообщает пресс-служба компании, в столицу региона — Ханты-Мансийск — запланировано до 11 прямых рейсов неделю, а в крупнейший город региона — Сургут — будем выполнять 14 еженедельных рейсов. Также с января добавятся рейсы в Советский и Когалым.

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Еще больше парковок

В Тюмени появилось еще больше парковок за деньги. Платными стали те участки, которые были бесплатными до этого. Так например, изменился статус у участков на улицах Челюскинцев и Тургенева и Республики, а также у ЖД вокзала. Цена при этом в этих местах будет как и везде на других участках.

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Без меня направили

Необычная ситуация произошла в одной из тюменских больниц. Местная жительница пожаловалась на головную боль терапевту. Она, не задавая вопросов, выписала пациентке направление к неврологу. Когда женщина его увидела — поняла, что врач ее просто не слушал, а данные вносил выдуманные. Рост, вес, симптомы, все.

После этого пациентка вернулась к врачу. Она ответила, что данные уже удалила и не обязана отвечать на вопросы и претензии.

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Жизнь за ипотеку

В зоне СВО погиб житель Тобольска, он воевал меньше месяца. Пошел по контракту, чтобы выплатить ипотеку. Известно, что Марата Аминова сразу же назначили командиром отделения. А 2 мая, при выполнении боевой задачи, Марат погиб от множественных осколочных ранений. Искал погибшего родственника брат, жены и детей у него не было.

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Трехпалый Ильич

Многострадальный памятник Владимиру Ильичу все же встал на постаменте в Тобольске. На его ремонт, как рассказали в отделении КПРФ, давал деньги лично Зюганов. Однако, как выяснилось, ремонт был не самым качественным. На указывающей в светлое будущее диктатуры пролетариата руке вождя не хватает пальцев. На это обратили внимание общественники. Будут ли что-то с этим делать — неизвестно.

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