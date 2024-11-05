В Тюмени стало больше платных парковок, а в Тобольске поставили Ленина-инвалида

В Тюмени появилось еще больше парковок за деньги. Платными стали те участки, которые были бесплатными до этого. Так например, изменился статус у участков на улицах Челюскинцев и Тургенева и Республики, а также у ЖД вокзала. Цена при этом в этих местах будет как и везде на других участках.