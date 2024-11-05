Специалисты СУЭНКО модернизировали оборудование в заречной части Тюмени

Высокий уровень надежности актуален для заречной части города, где в октябре этого года были зафиксированы отключения электроэнергии. Такие устройства определяют и локализуют поврежденные участки за минимально короткое время, предотвращая развитие аварийных ситуаций. А главное — повреждение сопутствующего оборудования. Помимо повышения надежности электроснабжения, объект будет интегрирован в цифровую модель сети филиала ТГЭС, что позволит создать его цифровой двойник и осуществлять управление в автоматическом режиме.