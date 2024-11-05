nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 05:45

Published 5 ноября, 05:45

Modified 5 ноября, 05:47

Updated 5 ноября, 05:47

Специалисты СУЭНКО модернизировали оборудование в заречной части Тюмени

Специалисты СУЭНКО модернизировали оборудование в заречной части Тюмени

5 ноября 2024, 05:45
Фото: СУЭНКО.
СУЭНКО завершила реконструкцию оборудования в РУ-10кВ РП-66, который является одним из питающих центров Заречного района Тюмени. В рамках ремонтных работ специалисты компании повысили надежность и качество электроснабжения жителей.

Энергетики заменили ячейки 10 кВ с устаревшими масляными выключателями на современные камеры с вакуумными выключателями, оснащенными современными быстродействующими устройствами релейной защиты. Новое российское оборудование более надежно в эксплуатации и не требует постоянного ремонтного обслуживания.

Высокий уровень надежности актуален для заречной части города, где в октябре этого года были зафиксированы отключения электроэнергии. Такие устройства определяют и локализуют поврежденные участки за минимально короткое время, предотвращая развитие аварийных ситуаций. А главное — повреждение сопутствующего оборудования. Помимо повышения надежности электроснабжения, объект будет интегрирован в цифровую модель сети филиала ТГЭС, что позволит создать его цифровой двойник и осуществлять управление в автоматическом режиме.

Повреждения и порывы кабельных линий — это острый вопрос для тюменских энергетиков. Часто случается, что сторонние организации при проведении земляных работ проводят вскрытие грунта без согласования с СУЭНКО. В результате таких вмешательств растет число технологических нарушений и негативное влияние на надежность электроснабжения города. С начала 2024 года число аварийных отключений из-за порывов кабельных линий в заречной части Тюмени достигло 14 случаев.

Компания проводит специальные мероприятия по недопущению подобных инцидентов. Совместно с Ростехнадзором СУЭНКО ведет активную работу с порывщиками, привлекая их за вмешательство в систему электрических сетей к административной ответственности. Информация о порывах направляется в Северо-Уральское управление Ростехнадзора и Прокуратуру города Тюмени.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Реконструкция#Оборудование#Аварии#Водоснабжение#СУЭНКО#Электроснабжение#Административная ответственность#Энергетика#Ростехнадзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика