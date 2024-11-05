Специалисты СУЭНКО модернизировали оборудование в заречной части Тюмени

Posted 5 ноября, 05:45
Published 5 ноября, 05:45
Modified 5 ноября, 05:47
Updated 5 ноября, 05:47
Энергетики заменили ячейки 10 кВ с устаревшими масляными выключателями на современные камеры с вакуумными выключателями, оснащенными современными быстродействующими устройствами релейной защиты. Новое российское оборудование более надежно в эксплуатации и не требует постоянного ремонтного обслуживания.
Высокий уровень надежности актуален для заречной части города, где в октябре этого года были зафиксированы отключения электроэнергии. Такие устройства определяют и локализуют поврежденные участки за минимально короткое время, предотвращая развитие аварийных ситуаций. А главное — повреждение сопутствующего оборудования. Помимо повышения надежности электроснабжения, объект будет интегрирован в цифровую модель сети филиала ТГЭС, что позволит создать его цифровой двойник и осуществлять управление в автоматическом режиме.
Повреждения и порывы кабельных линий — это острый вопрос для тюменских энергетиков. Часто случается, что сторонние организации при проведении земляных работ проводят вскрытие грунта без согласования с СУЭНКО. В результате таких вмешательств растет число технологических нарушений и негативное влияние на надежность электроснабжения города. С начала 2024 года число аварийных отключений из-за порывов кабельных линий в заречной части Тюмени достигло 14 случаев.
Компания проводит специальные мероприятия по недопущению подобных инцидентов. Совместно с Ростехнадзором СУЭНКО ведет активную работу с порывщиками, привлекая их за вмешательство в систему электрических сетей к административной ответственности. Информация о порывах направляется в Северо-Уральское управление Ростехнадзора и Прокуратуру города Тюмени.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.