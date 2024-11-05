Потрачу на семью. Тюменец примет участие в экстремальном шоу на федеральном канале

Как рассказал сам тюменец, по образованию он геолог, а ныне — предприниматель, работает с торговыми площадками. Женат с института, имеет двух детей, после участия в шоу и возможной победы — хочет потратить деньги на закрытие кредитов, а остальное — потратить на семью.