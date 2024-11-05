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Posted 5 ноября, 11:03

Published 5 ноября, 11:03

Modified 5 ноября, 11:18

Updated 5 ноября, 11:18

Тюменец примет участие в экстремальном шоу на федеральном канале

Потрачу на семью. Тюменец примет участие в экстремальном шоу на федеральном канале

5 ноября 2024, 11:03
Фото: 1MI.

Тюменец примет участие в экстремальном шоу на федеральном канале

Тюменский предприниматель Данил Черепанов решил поучаствовать в экстремальном шоу на телеканале СТС. Ему нужно будет выживать на острове в течение месяца.

Как рассказал сам тюменец, по образованию он геолог, а ныне — предприниматель, работает с торговыми площадками. Женат с института, имеет двух детей, после участия в шоу и возможной победы — хочет потратить деньги на закрытие кредитов, а остальное — потратить на семью.

Отмечу, что в передаче Данилу придется выполнять разные испытания с другими участниками. Главный приз — 10 миллионов рублей. Соперниками тюменца будут 80 человек из разных регионов России. В финал пройдут четыре участника, но главный приз достанется только одному из них.

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