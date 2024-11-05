Потрачу на семью. Тюменец примет участие в экстремальном шоу на федеральном канале

Posted 5 ноября, 11:03
Published 5 ноября, 11:03
Modified 5 ноября, 11:18
Updated 5 ноября, 11:18
Как рассказал сам тюменец, по образованию он геолог, а ныне — предприниматель, работает с торговыми площадками. Женат с института, имеет двух детей, после участия в шоу и возможной победы — хочет потратить деньги на закрытие кредитов, а остальное — потратить на семью.
Отмечу, что в передаче Данилу придется выполнять разные испытания с другими участниками. Главный приз — 10 миллионов рублей. Соперниками тюменца будут 80 человек из разных регионов России. В финал пройдут четыре участника, но главный приз достанется только одному из них.
Ранее сообщалось о том, что Гордость Тобольска Инстасамка пополнила список запрещенных артистов в России.