«Не желаю никому пережить такой стресс»: Инстасамка рассказала о пожаре в квартире

Эксперт отметил, что в ущерб могут быть включены расходы на восстановление помещений после пожара, компенсации для соседей, а также возможная упущенная выгода от аренды квартиры на время ремонта. Он не исключил, что ущерб может покрыть страховая компания, которая затем может подать в суд на виновника пожара, если он будет установлен.