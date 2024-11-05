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Posted 5 ноября, 14:30

Published 5 ноября, 14:30

Modified 5 ноября, 14:32

Updated 5 ноября, 14:32

Инстасамка рассказала подписчикам о пожаре в съемной квартире

«Не желаю никому пережить такой стресс»: Инстасамка рассказала о пожаре в квартире

5 ноября 2024, 14:30
Фото: страниц Вконтакте Дарьи Зотеевой.

Инстасамка рассказала подписчикам о пожаре в съемной квартире

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Инстасамка
Съемная квартира Инстасамки (Даши Зотеевой) в центре Москвы едва не сгорела 4 ноября 2024 года из-за неисправного камина и плохой вентиляции. По предварительным данным, возгорание произошло в вентиляции, что привело к пожару на кровле.

Из квартиры были эвакуированы два человека, никто не пострадал. Огонь уничтожил 65 квадратных метров чердака, а 15 квадратных метров в квартире, включая личные вещи и мебель, покрылись копотью.

Спустя сутки артистка вышла на связь со своими подписчиками и в своем телеграм-канале рассказала о произошедшем:

«Да, подтверждаю информацию в СМИ, действительно это случилось. Был пожар. Я благодарна Богу, что вышла оттуда живая. Олега рядом не было, когда это началось и продолжалось какое-то время. Я видела пламя в своей квартире, это так странно, когда еще утром все было нормально, а сейчас перед глазами горит мебель, вещи, привычное тебе место, где ты живешь. Это очень страшно».

В своем посте Инстаскамка поблагодарила всех, кто помогал ей собирать вещи после того, как был предоставлен доступ к ее квартире. Часть вещей удалось спасти и их сейчас отправили на восстановление и химчистку.

Отдельные слова благодарности она выразила пожарным:

«Я хочу выразить огромную благодарность службе пожарной безопасности РФ, они приехали через минуту- может две или три. Моментально после звонка. Эти ребята спасли наши альбомы с фото, личные планеры, наши картины, ценные бумаги и все, до чего не дошел огонь, они сохранили мои костюмы, огромная часть вещей на рейлах — стилизация моих ближайших съемок, клипов, некоторые вещи в единственном экземпляре, парики и так далее».

Артистка заявила, что никогда не забудет этот день, а в напутствие сказала своим читателям, чтобы в подобном случае всегда спасали свою жизнь и не держались за вещи, насколько ценными они бы не были.

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Огнеопасный инцидент произошел днем 4 ноября в съемной квартире на Тверском бульваре, где год назад поселилась с мужем известная рэп-исполнительница Инстасамка. Квартира площадью 278 кв. метров была выставлена на сайтах аренды недвижимости за 550 тыс. рублей в месяц.

Законная владелица обставила старинную квартиру в центре столицы антикварной мебелью, поэтому артистке было запрещено вносить радикальные изменения в интерьер. Однако пара все же решилась на перемены, в результате чего пострадал шкаф стоимостью около 1 миллиона рублей, для ремонта которого пришлось обращаться к реставраторам.

Как рассказали жильцы дома, поначалу соседи были недовольны молодыми людьми, так как те слишком шумно обустраивали свой быт, вызывая общее возмущение. Однако в последнее время они вели себя тихо и даже примерно.

По предварительной версии, пожар начался из-за небрежного обращения с камином. В результате загорелась вентиляция, и огонь перекинулся на деревянную кровлю. Пострадавших нет, размер материального ущерба уточняется.

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Поклонники певицы обеспокоены тревожными новостями. Однако некоторые пользователи интернета считают, что таким образом Зотеева и ее супруг пытаются снова привлечь внимание публики. «Даша, что случилось? Все нормально у вас?»; «Надеюсь, это не хайп перед новыми треками…»; «Это правда, что квартира горит?»; «Бедные! Надеюсь, все с вами хорошо»; «Ужас! Надеюсь, вы не пострадали», — пишут они в личном Telegram-канале Дарьи.

Известно, что Инстасамка не раз провоцировала скандалы ради известности. Еще в 2019 году Зотеева инсценировала ограбление, чтобы вызвать сочувствие у аудитории. Позже она устроила истерику, рассказывая, что Олег попал в аварию, и для убедительности они даже подкупили водителя скорой помощи.

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Юрист Илья Русяев объяснил NEWS.ru, какие последствия могут ожидать рэп-исполнительницу Инстасамку после пожара в арендованной московской квартире.

Русяев отметил, что ответственность за поддержание имущества в исправном состоянии и проведение капитального ремонта лежит на арендодателе. Камин, который мог стать причиной пожара, является неотъемлемой частью помещения и относится к инженерному оборудованию квартиры.

«Если экспертиза подтвердит, что причиной пожара действительно стала техническая неисправность камина, а не нарушение правил его эксплуатации арендатором, Инстасамка может быть освобождена от ответственности за причиненный ущерб», — заверил специалист.

Эксперт отметил, что в ущерб могут быть включены расходы на восстановление помещений после пожара, компенсации для соседей, а также возможная упущенная выгода от аренды квартиры на время ремонта. Он не исключил, что ущерб может покрыть страховая компания, которая затем может подать в суд на виновника пожара, если он будет установлен.

Юрист подчеркнул историческую ценность здания на Тверском бульваре и высокую стоимость аренды из-за его расположения. Учитывая эти обстоятельства, сумма потенциального ущерба, которая может лечь на плечи Инстасамки, может оказаться весьма значительной.

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Ранее «Ленинград» пригласил уроженку Тобольска Дарью Зотееву в свой состав. Хотя эта необычная коллаборация могла показаться слухом, директор артистки подтвердил информацию, отметив, что детали будут известны в ноябре.

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