Памятник фрезеровщику: в Тобольске установили скульптуру Ленина с поврежденной кистью

Posted 5 ноября, 11:59
Published 5 ноября, 11:59
Modified 5 ноября, 12:35
Updated 5 ноября, 12:35
В Тобольске Тюменской области установили памятник Владимиру Ленину. Только вот тобольчане заметили, что у фигуры вождя пролетариата повреждена кисть — не хватает двух пальцев.
О том, что скульптура повреждена, сообщил общественный деятель Евгений Беляев.
— На улице Ленина в Тобольске установили памятник. Кисть вождя повреждена. Возможно, это случилось при транспортировке или во время установки, — указал Евгений в сообщении.