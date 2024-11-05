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Posted 5 ноября, 11:59

Published 5 ноября, 11:59

Modified 5 ноября, 12:35

Updated 5 ноября, 12:35

В Тобольске установили памятник Ленину без нескольких пальцев

Памятник фрезеровщику: в Тобольске установили скульптуру Ленина с поврежденной кистью

5 ноября 2024, 11:59
Фото: 1MI.

В Тобольске установили памятник Ленину без нескольких пальцев

В Тобольске Тюменской области новому памятнику Ленину не хватает двух пальцев. Фотографии размещены в социальных сетях.

В Тобольске Тюменской области установили памятник Владимиру Ленину. Только вот тобольчане заметили, что у фигуры вождя пролетариата повреждена кисть — не хватает двух пальцев.

О том, что скульптура повреждена, сообщил общественный деятель Евгений Беляев.

— На улице Ленина в Тобольске установили памятник. Кисть вождя повреждена. Возможно, это случилось при транспортировке или во время установки, — указал Евгений в сообщении.
Фото: Типичный Тобольск
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Ранее «Наш город» писал о том, что мэрия Тюмени решила судиться с антимонопольной службой.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Памятник
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