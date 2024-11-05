Гордость Тюмени: Когда начнется новый термальный сезон?

Фестиваль «Открытие термального сезона» начнется в эту пятницу, 8 ноября, в 18:00 около мультицентра «Контора пароходства». Об этом сообщают в информационном центре правительства Тюменской области. Гости поучаствуют в тематическом флешмобе, увидят шоу от театра «Гелиос», послушают музыку кавер-группы и выступление команды «СОЮЗ».