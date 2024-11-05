Гордость Тюмени: Когда начнется новый термальный сезон?

Posted 5 ноября, 09:57
Published 5 ноября, 09:57
Modified 5 ноября, 09:59
Updated 5 ноября, 09:59
Фестиваль «Открытие термального сезона» начнется в эту пятницу, 8 ноября, в 18:00 около мультицентра «Контора пароходства». Об этом сообщают в информационном центре правительства Тюменской области. Гости поучаствуют в тематическом флешмобе, увидят шоу от театра «Гелиос», послушают музыку кавер-группы и выступление команды «СОЮЗ».
Весь месяц, начиная с 9 ноября, термальные источники будут удивлять посетителей развлекательными программами и праздничными активностями. К наиболее известным комплексам относятся «Тайга», «Тобольский», «Верхний бор», «Советский», «Дубровинский», «Марциаль», «Волна», «Тюменский» и «Сосновый бор».
Из Тюмени будет курсировать специальный экспресс. Уехать до загородного термального комплекса можно будет от остановки «Площадь Памяти» по выходным дням.
В этом году банные комплексы и рестораны области также подготовили особую программу и меню с тематическими блюдами.
Летом 2024 года стало известно, что скорость мобильного интернета на тюменских горячих источниках увеличилась на треть. Это положительно сказалось на росте числа посетителей комплексов.