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Posted 5 ноября, 09:57

Published 5 ноября, 09:57

Modified 5 ноября, 09:59

Updated 5 ноября, 09:59

Стало известно, когда начнется новый термальный сезон в Тюмени

Гордость Тюмени: Когда начнется новый термальный сезон?

5 ноября 2024, 09:57
Фото: 1MI.

Стало известно, когда начнется новый термальный сезон в Тюмени

8 ноября на набережной Тюмени пройдет фестиваль, посвященный старту ежегодного термального сезона. Рассказываем, какие мероприятия ожидают любителей горячих источников.

Фестиваль «Открытие термального сезона» начнется в эту пятницу, 8 ноября, в 18:00 около мультицентра «Контора пароходства». Об этом сообщают в информационном центре правительства Тюменской области. Гости поучаствуют в тематическом флешмобе, увидят шоу от театра «Гелиос», послушают музыку кавер-группы и выступление команды «СОЮЗ».

Весь месяц, начиная с 9 ноября, термальные источники будут удивлять посетителей развлекательными программами и праздничными активностями. К наиболее известным комплексам относятся «Тайга», «Тобольский», «Верхний бор», «Советский», «Дубровинский», «Марциаль», «Волна», «Тюменский» и «Сосновый бор».

Из Тюмени будет курсировать специальный экспресс. Уехать до загородного термального комплекса можно будет от остановки «Площадь Памяти» по выходным дням.

В этом году банные комплексы и рестораны области также подготовили особую программу и меню с тематическими блюдами.

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Летом 2024 года стало известно, что скорость мобильного интернета на тюменских горячих источниках увеличилась на треть. Это положительно сказалось на росте числа посетителей комплексов.

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#Татьяна Курганова#Общество#Фестиваль#Программа#Термальный сезон#Горячие источники
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