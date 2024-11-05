Достаем пуховики: в Тюмени похолодает до -5

Posted 5 ноября, 01:07
Published 5 ноября, 01:07
Modified 5 ноября, 01:07
Updated 5 ноября, 01:07
В Тюмени 5 ноября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, осадки маловероятны. Утром и днем столбики термометров покажут -3…-1, в вечерние часы опустятся до -4…-5 Скорость ветра составит 3,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:58 закат в 16:44, продолжительность дня 8 часов 46 минут.
В Тобольске 5 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -1…-2, в темное время суток ожидается похолодание до -2…-5. Скорость ветра составит 4,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:51, закат в 16:29, продолжительность дня 8 часов 38 минут.
В Ишиме 5 ноября метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит 0…-4, в ночные часы похолодает до -4…-6. Ветер будет дуть со скоростью 4,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:38 закат в 16:33, продолжительность дня 8 часов 55 минут.