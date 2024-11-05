nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 01:07

Published 5 ноября, 01:07

Modified 5 ноября, 01:07

Updated 5 ноября, 01:07

В Тюмени 5 ноября похолодает до -5

Достаем пуховики: в Тюмени похолодает до -5

5 ноября 2024, 01:07
Фото: 1MI.

В Тюмени 5 ноября похолодает до -5

Облачную с прояснениями погоду, ветер юго-западного направления 6-11 м/с с порывами до 14 м/с обещают во вторник, 5 ноября, на юге Тюменской области метеорологи. Днем термометры покажут +1…-4, в ночные часы -2.-7. В северных районах в вечерние часы возможны осадки в виде снега.

В Тюмени 5 ноября синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, осадки маловероятны. Утром и днем столбики термометров покажут -3…-1, в вечерние часы опустятся до -4…-5 Скорость ветра составит 3,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:58 закат в 16:44, продолжительность дня 8 часов 46 минут.

Итоги недели: рост цен на «молочку», дефицитный бюджет и новые мошенничества
Узнать подробнее

В Тобольске 5 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -1…-2, в темное время суток ожидается похолодание до -2…-5. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:51, закат в 16:29, продолжительность дня 8 часов 38 минут.

В Ишиме 5 ноября метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит 0…-4, в ночные часы похолодает до -4…-6. Ветер будет дуть со скоростью 4,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:38 закат в 16:33, продолжительность дня 8 часов 55 минут.

Читайте также:
Тюмень занесет снегом: синоптики дали прогноз на первую неделю ноябряПокупайте заранее: куда из Тюмени сегодня дешевле лететь?14 лет со дня исчезновения: мама Ани Анисимовой рассказала, как все было
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика