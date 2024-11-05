Достаем пуховики: в Тюмени похолодает до -5

В Тюмени 5 ноября похолодает до -5

Облачную с прояснениями погоду, ветер юго-западного направления 6-11 м/с с порывами до 14 м/с обещают во вторник, 5 ноября, на юге Тюменской области метеорологи. Днем термометры покажут +1…-4, в ночные часы -2.-7. В северных районах в вечерние часы возможны осадки в виде снега.