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Posted 5 ноября, 04:47

Published 5 ноября, 04:47

Modified 5 ноября, 04:49

Updated 5 ноября, 04:49

Житель Ялуторовска угнал автомобиль такси, чтобы добраться до дома

Доехал на такси до дома за 30 тысяч рублей

5 ноября 2024, 04:47
Фото: 1MI.

Житель Ялуторовска угнал автомобиль такси, чтобы добраться до дома

Житель Ялуторовска Тюменской области, находясь в нетрезвом состоянии, решил сесть за руль чужого автомобиля, доехал на нем до дома и ушел. Суд назначил штраф в размере 30 000 рублей.

18 июля 2023 года Евгений С. увидел на дороге автомобиль такси марки Nissan Almera, сел на водительское сидение и уехал домой, где и бросил транспортное средство. Установлено, что нарушитель при этом был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ялуторовский суд рассмотрел уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения (угон). Однако Евгений свою вину не признал. По месту жительства жалоб на мужчину не поступало, за нарушение общественного порядка он не привлекался. С учетом всех обстоятельств суд признал угонщика виновным и обязал его выплатить штраф.

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Недавно Ишимский суд освободил от наказания пилота, угнавшего и разбившего самолет. Несмотря на крупный ущерб, срок давности привлечения к ответственности истек.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Уголовное дело#Штраф#Угон#Автомобиль
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