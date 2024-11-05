Доехал на такси до дома за 30 тысяч рублей

Posted 5 ноября, 04:47
Published 5 ноября, 04:47
Modified 5 ноября, 04:49
Updated 5 ноября, 04:49
18 июля 2023 года Евгений С. увидел на дороге автомобиль такси марки Nissan Almera, сел на водительское сидение и уехал домой, где и бросил транспортное средство. Установлено, что нарушитель при этом был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ялуторовский суд рассмотрел уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения (угон). Однако Евгений свою вину не признал. По месту жительства жалоб на мужчину не поступало, за нарушение общественного порядка он не привлекался. С учетом всех обстоятельств суд признал угонщика виновным и обязал его выплатить штраф.
Недавно Ишимский суд освободил от наказания пилота, угнавшего и разбившего самолет. Несмотря на крупный ущерб, срок давности привлечения к ответственности истек.