Доехал на такси до дома за 30 тысяч рублей

18 июля 2023 года Евгений С. увидел на дороге автомобиль такси марки Nissan Almera, сел на водительское сидение и уехал домой, где и бросил транспортное средство. Установлено, что нарушитель при этом был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.