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Posted 5 ноября, 10:15

Published 5 ноября, 10:15

Modified 5 ноября, 10:47

Updated 5 ноября, 10:47

Билайн усилил качество 4G для жителей девяти ЖК Тюмени

Билайн усилил качество 4G для жителей девяти ЖК Тюмени

5 ноября 2024, 10:15
Фото: freepik.
Реклама. ПАО «Вымпелком». erid: LjN8K67PP
4G-связь от билайна стала еще надежнее в спальных районах Тюмени. Инженеры компании обновили телеком-инфраструктуру в девяти ЖК города, улучшив сеть под увеличивающиеся запросы клиентов: по данным оператора, среднемесячный трафик на одного жителя в области вырос на 20% год к году.*

В частности, новые базовые станции оператора заработали на территории следующих жилых комплексов — «Апрель», «Зеленые Аллеи», «Легенда Парк», «Новокомарово», «Новопатрушева», «Ожогино», «Правобережный», «Семья» и «Скандия».

Как отмечают в компании, запуск дополнительного оборудования не только улучшил параметры сети, сделав голосовую связь стабильнее, а мобильный интернет — быстрее, но и расширил ее пропускную способность, что положительно сказалось на доступности и непрерывности 4G в трафиковые часы пик.

Благодаря проведенной модернизации жители этих комплексов, абоненты билайна, могут пользоваться цифровыми сервисами на возросших скоростях: общаться по видеосвязи с хорошей картинкой, работать сразу в нескольких программах, требовательных к качеству сети, проходить образовательные курсы онлайн и многое другое.

Учитывая то, с какими серьезными темпами растет интернет-активность наших клиентов, мы постоянно развиваем инфраструктуру в области, чтобы продолжать предоставлять жителям надежную связь. При этом большой объем работ наша команда проводит не только в крупных городах региона, но и в малых населенных пунктах. Например, недавно мы расширили транспортный канал до села Исетское, увеличив емкость сети в четыре раза. В результате — большее количество жителей сегодня могут одновременно использовать мобильные сервисы без потери качества, — прокомментировал директор Тюменского отделения билайн Андрей Тихонов.

билайн реализует целый ряд инновационных решений, чтобы клиенты могли оставаться на связи в разных ситуациях. В компании этот комплекс технологий называют «умной сетью»**. Например, благодаря одной из них, агрегации частот, даже тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.

* По данным внутренней обезличенной аналитики ПАО «ВымпелКом».

** Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

#Бизнес#Тюменская область#Россия#Интернет#Инфраструктура#Билайн#Мобильная связь#ЖК
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