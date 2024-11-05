Билайн усилил качество 4G для жителей девяти ЖК Тюмени

Posted 5 ноября, 10:15
Published 5 ноября, 10:15
Modified 5 ноября, 10:47
Updated 5 ноября, 10:47
В частности, новые базовые станции оператора заработали на территории следующих жилых комплексов — «Апрель», «Зеленые Аллеи», «Легенда Парк», «Новокомарово», «Новопатрушева», «Ожогино», «Правобережный», «Семья» и «Скандия».
Как отмечают в компании, запуск дополнительного оборудования не только улучшил параметры сети, сделав голосовую связь стабильнее, а мобильный интернет — быстрее, но и расширил ее пропускную способность, что положительно сказалось на доступности и непрерывности 4G в трафиковые часы пик.
Благодаря проведенной модернизации жители этих комплексов, абоненты билайна, могут пользоваться цифровыми сервисами на возросших скоростях: общаться по видеосвязи с хорошей картинкой, работать сразу в нескольких программах, требовательных к качеству сети, проходить образовательные курсы онлайн и многое другое.
Учитывая то, с какими серьезными темпами растет интернет-активность наших клиентов, мы постоянно развиваем инфраструктуру в области, чтобы продолжать предоставлять жителям надежную связь. При этом большой объем работ наша команда проводит не только в крупных городах региона, но и в малых населенных пунктах. Например, недавно мы расширили транспортный канал до села Исетское, увеличив емкость сети в четыре раза. В результате — большее количество жителей сегодня могут одновременно использовать мобильные сервисы без потери качества, — прокомментировал директор Тюменского отделения билайн Андрей Тихонов.
билайн реализует целый ряд инновационных решений, чтобы клиенты могли оставаться на связи в разных ситуациях. В компании этот комплекс технологий называют «умной сетью»**. Например, благодаря одной из них, агрегации частот, даже тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.
* По данным внутренней обезличенной аналитики ПАО «ВымпелКом».
** Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.