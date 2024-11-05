90-е возвращаются: тело пропавшего год назад тюменца нашли в цементе

Следователи подозревают 36-летнего мужчину. По словам свидетелей, злоумышленник задушил своего знакомого на глазах у двух человек, а потом избавился от тела, спрятав его в палас и засыпав цементом. Очевидцы происшествия до сих пор молчали, поскольку преступник неоднократно угрожал им.