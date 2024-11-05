90-е возвращаются: тело пропавшего год назад тюменца нашли в цементе

Posted 5 ноября, 05:58
Published 5 ноября, 05:58
Modified 5 ноября, 06:00
Updated 5 ноября, 06:00
С 31 октября 2023 года полиция безуспешно искала тюменца. Спустя год его тело обнаружили в городе Нефтеюганске. Об этом пишет Muksun.fm со ссылкой на региональный СК РФ.
Следователи подозревают 36-летнего мужчину. По словам свидетелей, злоумышленник задушил своего знакомого на глазах у двух человек, а потом избавился от тела, спрятав его в палас и засыпав цементом. Очевидцы происшествия до сих пор молчали, поскольку преступник неоднократно угрожал им.
Местному жителю уже предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время он находится под стражей.
Ранее мы публиковали новость о жестоком убийстве в Тюмени. Мужчину зарезали ножом и бросили в лесном массиве.