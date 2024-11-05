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Posted 5 ноября, 05:58

Published 5 ноября, 05:58

Modified 5 ноября, 06:00

Updated 5 ноября, 06:00

Нашли в цементе тело пропавшего год назад тюменца

90-е возвращаются: тело пропавшего год назад тюменца нашли в цементе

5 ноября 2024, 05:58
Фото: 1MI.

Нашли в цементе тело пропавшего год назад тюменца

В ХМАО нашли тело жителя Тюмени, пропавшего в октябре прошлого года. Преступник засыпал жертву цементом недалеко от гаражей.

С 31 октября 2023 года полиция безуспешно искала тюменца. Спустя год его тело обнаружили в городе Нефтеюганске. Об этом пишет Muksun.fm со ссылкой на региональный СК РФ.

Следователи подозревают 36-летнего мужчину. По словам свидетелей, злоумышленник задушил своего знакомого на глазах у двух человек, а потом избавился от тела, спрятав его в палас и засыпав цементом. Очевидцы происшествия до сих пор молчали, поскольку преступник неоднократно угрожал им.

Местному жителю уже предъявлено обвинение в убийстве. В настоящее время он находится под стражей.

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Ранее мы публиковали новость о жестоком убийстве в Тюмени. Мужчину зарезали ножом и бросили в лесном массиве.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Следователи#Убийство#Гаражи#Цемент#Пропажа
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