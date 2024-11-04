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Posted 4 ноября, 07:56

Published 4 ноября, 07:56

Modified 4 ноября, 08:18

Updated 4 ноября, 08:18

В компании Inweasta готовятся к покупке «ППФ Страхование жизни» в России

В компании Inweasta готовятся к покупке «ППФ Страхование жизни» в России

4 ноября 2024, 07:56
Фото: 1MI.
Независимая инвестиционная группа Inweasta приобретает российское подразделение компании «ППФ Страхование жизни». Основатель Inweasta Андрей Елинсон сообщил, что чешская группа PPF в течение более полутора лет искала подходящего покупателя.

Елинсон подчеркнул, что его компания предложила наиболее выгодные условия и зарекомендовала себя как надежный партнёр, способный эффективно развивать страховой бизнес в соответствии с уже сложившимися стандартами. Планируется, что процесс передачи управления будет завершён к концу ноября 2024 года, сообщает ko.ru.

Елинсон также отметил, что в прошлом году рынок страхования жизни в России увеличился на 50%, а за первые шесть месяцев 2024 года — на 42%.

Стратегия «ППФ Страхование жизни», согласованная с Центробанком, предполагает сохранение численности сотрудников и повышение рентабельности. В компании не планируются серьёзные перемены, и Елинсон заверил, что качество страховых услуг останется на высоком уровне.

Inweasta не намерена вмешиваться в повседневную деятельность приобретаемой компании, но планирует укрепить стратегическое управление, добавив экспертов в совет директоров. Елинсон отметил, что они рассматривают агентов как партнёров, а не как подрядчиков.

В скором времени страховая компания сменит название, однако новый владелец уверяет, что клиенты могут рассчитывать на высокий уровень обслуживания. Елинсон выразил уверенность, что смена акционера не скажется на позициях компании на рынке, так как успех определяет качество команды и предлагаемых продуктов.

Inweasta создана в 2022 году Андреем Елинсоном, бывшим руководителем компании А1. Под его началом группа зарекомендовала себя как независимый игрок на международных инвестиционных рынках.

Елинсон акцентирует внимание на важности высоких профессиональных стандартов и независимости в бизнесе. В команде Inweasta работают профессионалы с опытом в юридической и инвестиционной сферах. Штаб-квартира компании находится в Дубае, офисы — в Гонконге, Стамбуле и Вене.

#Общество
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