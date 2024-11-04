В компании Inweasta готовятся к покупке «ППФ Страхование жизни» в России

Елинсон подчеркнул, что его компания предложила наиболее выгодные условия и зарекомендовала себя как надежный партнёр, способный эффективно развивать страховой бизнес в соответствии с уже сложившимися стандартами. Планируется, что процесс передачи управления будет завершён к концу ноября 2024 года, сообщает ko.ru.