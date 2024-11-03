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Posted 3 ноября, 08:29

Published 3 ноября, 08:29

Modified 3 ноября, 08:31

Updated 3 ноября, 08:31

Военный комиссариат ищет более 100 контрактников в Тюменской области

Военный комиссариат ищет более 100 контрактников в Тюменской области

3 ноября 2024, 08:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Служба по контракту
Вакансии для военнослужащих опубликованы на портале «Работа России». Требуются командиры отделений, разведчики (снайперы), стрелки и водители.

Указано, что размер заработной платы составляет от 204 до 226 тысяч рублей. Бойцам обещают предоставить служебное жилье, социальный пакет. От кандидатов на военную службу требуется среднее общее образование и годность к военной службе. Для водителей обязательно наличие водительского удостоверения категории B, C.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 17 октября была увеличены сумма единовременной выплаты для жителей региона, желающих заключить контракт с Минобороны. Теперь она составляет 1,6 миллиона рублей. Ранее ее размер не превышал 600 тысяч рублей.

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