Военный комиссариат ищет более 100 контрактников в Тюменской области

Posted 3 ноября, 08:29
Published 3 ноября, 08:29
Modified 3 ноября, 08:31
Updated 3 ноября, 08:31
Указано, что размер заработной платы составляет от 204 до 226 тысяч рублей. Бойцам обещают предоставить служебное жилье, социальный пакет. От кандидатов на военную службу требуется среднее общее образование и годность к военной службе. Для водителей обязательно наличие водительского удостоверения категории B, C.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 17 октября была увеличены сумма единовременной выплаты для жителей региона, желающих заключить контракт с Минобороны. Теперь она составляет 1,6 миллиона рублей. Ранее ее размер не превышал 600 тысяч рублей.