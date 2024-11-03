Военный комиссариат ищет более 100 контрактников в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 17 октября была увеличены сумма единовременной выплаты для жителей региона, желающих заключить контракт с Минобороны. Теперь она составляет 1,6 миллиона рублей. Ранее ее размер не превышал 600 тысяч рублей.