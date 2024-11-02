«Я думаю, это только начало». Жители Коркино рассказали о возвращении цыган в город

Posted 2 ноября, 17:09
Published 2 ноября, 17:09
Modified 2 ноября, 17:53
Updated 2 ноября, 17:53
В Коркино вновь неспокойная обстановка. По словам местных жителей, в пятницу цыгане начали массово возвращаться в свои жилища.
«Почти все приехали обратно. Хоромы баронов взяли под усиленную охрану, дома обычных цыган вроде нет», — подтвердила информацию местная жительница МК.
Другой собеседник утверждает, что многие цыгане не уезжали, а просто скрывались некоторое время. В Еманжелинске, в отличие от Коркино, полиция отсутствует на улицах. Местные жители также выражают недовольство соседством с цыганами.
Мужчины из этой общины не работают и не служат в армии. Некоторые из них угрожают местным жителям расправой. В последние дни стало известно, что некоторым цыганам были вручены повестки на службу в армию, но не уточняется, сколько именно человек их получили. Проблема с цыганским населением существует уже десятки лет.
«После случившегося тише они себя вести не стали, просто их поменьше стало. Но любой серьезный инцидент — и вспыхнет снова. Я думаю, это только начало», — считает местный житель.
На вопрос о том, куда должны ехать цыгане, другая собеседница издания пояснила, что это не связано с межнациональными конфликтами и никто не выгоняет людей:
«Негативные эмоции у населения вызывает их образ жизни. Есть факты, что они торгуют наркотиками, воруют. Их безграмотные дети лазят по нашим огородам, обносят бабушек-дедушек, слоняются на улице целыми днями».
Самое удивительное и тревожное — это их нежелание что-либо менять, аргументируя это «традициями». При этом, люди взаимодействуют с ними. Местные не требуют их изгнания, а просто хотят, чтобы они трудились, как остальные, отдавали долг Родине и служили в армии.
Необходимо отслеживать их образ жизни. Где опека? Почему она не видит, что цыганские дети не учатся. Опека ведь знает про их существование, их семьи получают пособия, но никто не проверяет, как они живут, — подчеркивает женщина.
Некоторые цыганские девушки выходят замуж в 12-13 лет и становятся матерями — непонятно как такое возможно? Они словно невидимы для органов контроля. Им слишком часто разрешается то, что запрещено другим.
А в ответ они просто «улыбаются в лицо». После последних событий они уже заявляют: «Вы еще пожалеете». Местные настаивают, что представителей диаспоры нужно попытаться научить жить в соответствии с нормами общества:
«У цыган есть два варианта: либо поменять образ жизни, либо просто уехать отсюда. Ничего сложного», — резюмирует собеседница МК.
В регионе начались рейды силовиков после убийства жительницы Коркино. Елену Сарафанову, которая подрабатывала таксистом, убил её пассажир. В этом преступлении подозревается 16-летний подросток из цыганской общины.
Местные жители Челябинска, недовольные действиями общины, собрались у коттеджа, где, по их предположению, проживал убийца. Примерно 150 человек отправились в цыганский район, чтобы выразить свой протест. Протестующие начали бить стекла и наносить вред автомобилем и домам. В ответ на это, представители общины открыли огонь, что привело к ранениям двух человек.
В результате было задержано около 50 человек, среди которых оказался и цыган, начавший стрельбу. Однако это лишь усугубило проблему. Местные жители заявили, что полиция покрывает цыганскую диаспору за взятки.
Власти отреагировали на происходящее. Вскоре было объявлено о временном отстранении главы полиции в Коркино, и начата служебная проверка в его отношении.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал к проведению всесторонней проверки документов в районах компактного проживания цыганской общины, а также к оценке их вовлеченности в преступления и легальности источников доходов. Кроме того, губернатор акцентировал внимание на необходимости анализа соблюдения норм и правил, действующих в российском обществе.
Политик и блогер Олег Царев поделился в своем блоге, что имел дело с представителями цыганской общины в период противодействия нелегальной торговли наркотиками, когда занимал пост депутата Верховной рады Украины.
«Интересные особенности. Общины очень монолитны», — констатировал Царев.
Например, когда на свет появляется ребенок, могут быть оформлены несколько свидетельств о рождении с разными фамилиями из различных семей по всей стране. Позже такие дети получают разные паспорта.
Если по одной из фамилий подают заявление в розыск, то человек может воспользоваться другим паспортом и переехать в другой город или населенный пункт, продолжая жить спокойно. В случае возникновения уголовного дела, если избежать наказания не получается, вместо настоящих виновников к ответственности привлекают детей или женщин, которые получат меньший срок наказания.
В Коркино произошел аналогичный случай, когда подозреваемым в убийстве оказался глухонемой мальчик-инвалид. Ситуация продолжает развиваться, а сам инцидент стал одним из самых обсуждаемых в октябре.
Ранее мы публиковали материал, в котором рассказали, как живет цыганская Нахаловка в Тюмени после погромов на Урале.