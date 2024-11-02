Внимание! В Тюменской области прогнозируется шквалистый ветер и мокрый снег

Posted 2 ноября, 11:22
Published 2 ноября, 11:22
Modified 2 ноября, 11:24
Updated 2 ноября, 11:24
Согласно оперативным сведениям информационного центра регионального правительства, завтра, 3 ноября, на территории Тюменской области ожидается мокрый снег, порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду.
При этом днем температура воздуха составит +3 градуса, на дорогах местами образуется гололедица. Из-за этого водителей просят быть осторожными на дорогах.
Также в МЧС России по Тюменской области жителям напомнили: не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, рекламных конструкций, деревьев, остановочных павильонов. Чтобы снизить риск получения травмы в условиях гололеда, нужно подобрать подходящую обувь.
Ранее «Наш город» писал о том, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск дежурят силовики. Тюменских водителей попросили сбавить скорость на дорогах, а также выбирать безопасную дистанцию.