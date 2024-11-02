Внимание! В Тюменской области прогнозируется шквалистый ветер и мокрый снег

Также в МЧС России по Тюменской области жителям напомнили: не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, рекламных конструкций, деревьев, остановочных павильонов. Чтобы снизить риск получения травмы в условиях гололеда, нужно подобрать подходящую обувь.