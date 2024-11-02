В Тюменской области доля убыточных компаний составляет около 30%

Posted 2 ноября, 10:58
Published 2 ноября, 10:58
Modified 2 ноября, 11:00
Updated 2 ноября, 11:00
Согласно данным Тюменьстата со ссылкой на отчетный документ по финансовому состоянию организаций на 2 ноября, доля убыточных организаций в Тюменской области — 29,2 процентов. Еще месяц назад показатель составлял 28,9 процентов.
В аналогичный период прошлого года количество предприятий, которые показывают неважные результаты, находилось на уровне 26,6 процентов. Сейчас прибыль теряют компании, работающие в сфере научной и технической деятельности, добычи полезных ископаемых, электроснабжения.
В 2024 году дебиторская задолженность составила 230 миллиардов, в прошлом году — 130 миллиардов рублей, отмечают аналитики.
Гасить дефицит бюджета тюменские власти намерены за счет привлечения коммерческих кредитов. Напомним, ранее правительство регионе размещало 10 тендеров на открытие кредитных линий на общую сумму 20 миллиардов рублей. Однако закупка была признана несостоявшейся из-за отсутствия поступивших заявок.