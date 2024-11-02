Ценник астрономический. На проценты по ипотеке тюменцы могут слетать в космос

Posted 2 ноября, 11:00
Published 2 ноября, 11:00
Modified 2 ноября, 11:07
Updated 2 ноября, 11:07
Как сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени», средняя стоимость квартиры в городе — 8,5 миллионов рублей. Ставка по ипотеке — 26%. Покупая квартиру по средней стоимости с первоначальным взносом в полтора миллиона, за 30 лет тюменцы заплатят более 47,5 миллионов рублей за проценты по кредиту.
За указанную сумму можно купить, пивной завод, два люксовых автомобиля, 5 слитков золота, еще 5 квартир, а также 220 последних айфонов, ну, а на край — слетать в космос на личном космическом шаттле. Этот пункт дороже всего, поскольку сдача если и останется, то крайне маленькая.