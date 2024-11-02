Ценник астрономический. На проценты по ипотеке тюменцы могут слетать в космос

За указанную сумму можно купить, пивной завод, два люксовых автомобиля, 5 слитков золота, еще 5 квартир, а также 220 последних айфонов, ну, а на край — слетать в космос на личном космическом шаттле. Этот пункт дороже всего, поскольку сдача если и останется, то крайне маленькая.