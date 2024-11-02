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Posted 2 ноября, 11:00

Published 2 ноября, 11:00

Modified 2 ноября, 11:07

Updated 2 ноября, 11:07

За проценты по ипотеке тюменцы могут слетать в космос

Ценник астрономический. На проценты по ипотеке тюменцы могут слетать в космос

2 ноября 2024, 11:00
Фото: 1MI.

За проценты по ипотеке тюменцы могут слетать в космос

Аналитики подсчитали, каков процент переплаты по ипотеке в Тюмени. Цифра получилась интересной — от 40 до 50 миллионов. На эти деньги можно как минимум купить два люксовых авто, а максимум — полететь в космос.

Как сообщает телеграм-канал «Темы Тюмени», средняя стоимость квартиры в городе — 8,5 миллионов рублей. Ставка по ипотеке — 26%. Покупая квартиру по средней стоимости с первоначальным взносом в полтора миллиона, за 30 лет тюменцы заплатят более 47,5 миллионов рублей за проценты по кредиту.

За указанную сумму можно купить, пивной завод, два люксовых автомобиля, 5 слитков золота, еще 5 квартир, а также 220 последних айфонов, ну, а на край — слетать в космос на личном космическом шаттле. Этот пункт дороже всего, поскольку сдача если и останется, то крайне маленькая.

Дальше — хуже? Тюменцев лишили возможности оформить ипотеку по льготной программе
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Ранее сообщалось о том, что тюменцы перестали брать ипотеку и перешли на наличный расчет.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Кредиты#Ипотека
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