РЖД подтвердили высокую оценку в Национальном рейтинге корпоративного управления

Posted 2 ноября, 11:06
Published 2 ноября, 11:06
Modified 5 декабря, 11:16
Updated 5 декабря, 11:16
По итогам мониторинга экспертами отмечена положительная динамика в области совершенствования системы и практики корпоративного управления в компании.
В частности, советом директоров утверждены «Политика управления обществами с участием ОАО „РЖД“, „Политика холдинга РЖД в области устойчивого развития“, а также новые редакции положений о комитетах совета директоров ОАО „РЖД“, вопросы устойчивого развития закреплены в компетенции комитета по стратегическому планированию совета директоров компании.
На основе полученных рекомендаций компания планирует продолжить работу по совершенствованию своей практики корпоративного управления.