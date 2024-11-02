В аэропорту Рощино появится бомбоубежище. Там смогут укрыться сотни человек

Известно, что сооружение расположится на территории Рощино будет рассчитано на 300 человек. сооружение будет отдельно стоящим, подземным, с автостоянкой, двумя входами и встроенной дизельной электростанцией. Работы по строительству планируют начать после завершения реконструкции аэровокзального комплекса — в 2027 году. Информации о стоимости стройработ пока нет.