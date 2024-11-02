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Posted 2 ноября, 07:14

Published 2 ноября, 07:14

Modified 2 ноября, 07:45

Updated 2 ноября, 07:45

Проект бомбоубежища в аэропорту Рощино утвердили в Тюмени

В аэропорту Рощино появится бомбоубежище. Там смогут укрыться сотни человек

2 ноября 2024, 07:14
Фото: 1MI.

Проект бомбоубежища в аэропорту Рощино утвердили в Тюмени

Сюжет
Строительство
Проект строительства подземного убежища на территории тюменского аэропорта Рощино получил положительное заключение государственной экспертизы.
«Строительство защитного сооружения гражданской обороны в международном аэропорту Рощино. Результат — положительное заключение. Проектную документацию подготовило ООО „Технология“, — указано в информации, опубликованной на портале ГИС ЕГРЗ.
Фото: ГИС ЕГРЗ

В документах отмечено, что разработкой проекта поземного убежища занималась компания из Республики Удмуртии ООО «Технология».

Напомним, в апреле этого года состоялся аукцион по разработке проектной документации защитного сооружения в Рощино. В торгах приняли участие шесть компаний — победу одержало ООО «Технология», снизившее начальную стоимость лота с 22 до 14,7 миллиона рублей.

Известно, что сооружение расположится на территории Рощино будет рассчитано на 300 человек. сооружение будет отдельно стоящим, подземным, с автостоянкой, двумя входами и встроенной дизельной электростанцией. Работы по строительству планируют начать после завершения реконструкции аэровокзального комплекса — в 2027 году. Информации о стоимости стройработ пока нет.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на портале цифровых сервисов опубликовали карту убежищ для граждан на случай ЧС. Всего в списке указано более двух тысяч адресов.

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