В аэропорту Рощино появится бомбоубежище. Там смогут укрыться сотни человек

Posted 2 ноября, 07:14
Published 2 ноября, 07:14
Modified 2 ноября, 07:45
Updated 2 ноября, 07:45
«Строительство защитного сооружения гражданской обороны в международном аэропорту Рощино. Результат — положительное заключение. Проектную документацию подготовило ООО „Технология“, — указано в информации, опубликованной на портале ГИС ЕГРЗ.
В документах отмечено, что разработкой проекта поземного убежища занималась компания из Республики Удмуртии ООО «Технология».
Напомним, в апреле этого года состоялся аукцион по разработке проектной документации защитного сооружения в Рощино. В торгах приняли участие шесть компаний — победу одержало ООО «Технология», снизившее начальную стоимость лота с 22 до 14,7 миллиона рублей.
Известно, что сооружение расположится на территории Рощино будет рассчитано на 300 человек. сооружение будет отдельно стоящим, подземным, с автостоянкой, двумя входами и встроенной дизельной электростанцией. Работы по строительству планируют начать после завершения реконструкции аэровокзального комплекса — в 2027 году. Информации о стоимости стройработ пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на портале цифровых сервисов опубликовали карту убежищ для граждан на случай ЧС. Всего в списке указано более двух тысяч адресов.