Ностальгия в глаз попала: какие вещи из СССР продают на «Авито» в Тюмени?

Posted 2 ноября, 09:44
Published 2 ноября, 09:44
Modified 2 ноября, 10:01
Updated 2 ноября, 10:01
Порой современный житель Тюмени может откопать у себя дома потрясающие находки, сохранившиеся со времен прошлой эпохи. Другие же готовы за них неплохо заплатить.
Самая популярная тема среди коллекционеров. Владельцы предлагают как обычные бумажные рубли, так и редчайшие экземпляры монет.
Не за горами уже Новый год. Стеклянные игрушки и посуда из СССР никогда не теряют своей ценности и популярности. Наши находки прекрасно впишутся в праздничный интерьер.
«Шары, шишки, фигурки, фрукты. Сделаю дополнительные фотографии, отправлю почтой. Цены разные», — указывает продавец.
Поклонников знаменитостей привлекут объявления о продаже фотографий звезд советского кино как поштучно, так и собранных в альбом ручной работы.
«Фото артистов СССР в альбомe (42 страницы). C большой любовью иx собирали и оформляли в альбом 2 сестры в 70-e годы. Всегo в альбоме 45 большиx, 25 маленькиx фото артистов, а такжe 34 большиe цветныe открытки с кадрами из фильмов. Это настоящий раритет. Сестры продают коллекцию, собирают деньги на зубы. Цена за альбом — 1 тыс. руб.» — указано в описании к альбому.
А помните, как раньше каждый спичечный коробок был произведением искусства? Как колбасу в магазине у дома взвешивали на огромных весах? Каким высоким качеством отличалась советская ткань? И лидером нашего небольшого исследования стала бензоколонка 1988 года выпуска.
Тема СССР также популярна у некоторых блогеров, снимающих ролики в духе ушедшего времени. Для отражения колорита они скупают предметы и одежду и собирают множество положительных реакций среди подписчиков. Поэтому в современном мире уже не только коллекционеры интересуются подобными предложениями.
Недавно мы публиковали информацию с «Авито» о самых популярных брендах телефонов в Тюменской области. Лидерами роста продаж стали OnePlus, Google и Infinix.