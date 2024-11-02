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Posted 2 ноября, 09:44

Published 2 ноября, 09:44

Modified 2 ноября, 10:01

Updated 2 ноября, 10:01

В Тюмени продают на «Авито» артефакты из СССР

Ностальгия в глаз попала: какие вещи из СССР продают на «Авито» в Тюмени?

2 ноября 2024, 09:44
Фото: 1MI.

В Тюмени продают на «Авито» артефакты из СССР

Тема советских раритетов трогает сердца большого числа ценителей и коллекционеров. Мы составили для вас актуальную подборку товаров, которые продают на платформе «Авито»: настоящая бензоколонка, редкие фотографии, кружевное шитье и многое другое.

Порой современный житель Тюмени может откопать у себя дома потрясающие находки, сохранившиеся со времен прошлой эпохи. Другие же готовы за них неплохо заплатить.

Бумажные деньги и монеты

Самая популярная тема среди коллекционеров. Владельцы предлагают как обычные бумажные рубли, так и редчайшие экземпляры монет.

Фото: «Авито»
Фото: «Авито»

Елочные игрушки и посуда

Не за горами уже Новый год. Стеклянные игрушки и посуда из СССР никогда не теряют своей ценности и популярности. Наши находки прекрасно впишутся в праздничный интерьер.

Фото: «Авито»
«Шары, шишки, фигурки, фрукты. Сделаю дополнительные фотографии, отправлю почтой. Цены разные», — указывает продавец.
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Фото: «Авито»

Фото артистов и открытки с актерами

Поклонников знаменитостей привлекут объявления о продаже фотографий звезд советского кино как поштучно, так и собранных в альбом ручной работы.

Фото: «Авито»
«Фото артистов СССР в альбомe (42 страницы). C большой любовью иx собирали и оформляли в альбом 2 сестры в 70-e годы. Всегo в альбоме 45 большиx, 25 маленькиx фото артистов, а такжe 34 большиe цветныe открытки с кадрами из фильмов. Это настоящий раритет. Сестры продают коллекцию, собирают деньги на зубы. Цена за альбом — 1 тыс. руб.» — указано в описании к альбому.

Предметы быта

А помните, как раньше каждый спичечный коробок был произведением искусства? Как колбасу в магазине у дома взвешивали на огромных весах? Каким высоким качеством отличалась советская ткань? И лидером нашего небольшого исследования стала бензоколонка 1988 года выпуска.

Фото: «Авито»

Тема СССР также популярна у некоторых блогеров, снимающих ролики в духе ушедшего времени. Для отражения колорита они скупают предметы и одежду и собирают множество положительных реакций среди подписчиков. Поэтому в современном мире уже не только коллекционеры интересуются подобными предложениями.

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Недавно мы публиковали информацию с «Авито» о самых популярных брендах телефонов в Тюменской области. Лидерами роста продаж стали OnePlus, Google и Infinix.

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#Татьяна Курганова#Общество#Раритеты#СССР#Авито#Объявления
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