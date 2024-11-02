Мэр Тюмени пообещал поддержку национальным диаспорам

Posted 2 ноября, 06:49
Published 2 ноября, 06:49
Modified 2 ноября, 06:52
Updated 2 ноября, 06:52
1 ноября 2024 года глава города Тюмени Максим Афанасьев встретился с представителями национальных общественных объединений и казачьих обществ. Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество и пути развития. Прозвучали такие предложения, как создание Совета представителей национальных объединений, проведение национального спортивного фестиваля и фестиваля дружбы и многое другое.
«Новые форматы, рассказывающие о культурном наследии, будут интересны тюменцам и туристам. Мы готовы оказывать поддержку в проведении различных благотворительных мероприятий», — отмечено в telegram-канале мэра.
После встречи мэр поблагодарил гостей за ощутимый вклад в культурное наследие тюменского региона. Максим Афанасьев пообещал предоставить площадку для проведения упомянутых мероприятий — ДК «Торфяник» и обсудить все инициативы с властями.