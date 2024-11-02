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Posted 2 ноября, 06:49

Published 2 ноября, 06:49

Modified 2 ноября, 06:52

Updated 2 ноября, 06:52

Мэр Тюмени пообещал поддержку национальным диаспорам

Мэр Тюмени пообещал поддержку национальным диаспорам

2 ноября 2024, 06:49
Фото: 1MI.
В преддверии Дня народного единства мэр Тюмени Максим Афанасьев пообещал создать единый событийный календарь. Он позволит диаспорам активно общаться между собой.

1 ноября 2024 года глава города Тюмени Максим Афанасьев встретился с представителями национальных общественных объединений и казачьих обществ. Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество и пути развития. Прозвучали такие предложения, как создание Совета представителей национальных объединений, проведение национального спортивного фестиваля и фестиваля дружбы и многое другое.

«Новые форматы, рассказывающие о культурном наследии, будут интересны тюменцам и туристам. Мы готовы оказывать поддержку в проведении различных благотворительных мероприятий», — отмечено в telegram-канале мэра.

После встречи мэр поблагодарил гостей за ощутимый вклад в культурное наследие тюменского региона. Максим Афанасьев пообещал предоставить площадку для проведения упомянутых мероприятий — ДК «Торфяник» и обсудить все инициативы с властями.

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В честь Дня народного единства мы предлагаем вам пройти тест об истории праздника.

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#Татьяна Курганова#Общество#Мэр#Культурное наследие#Национальные общественные объединения#Диаспоры#Казачьи общества
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