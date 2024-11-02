Мэр Тюмени пообещал поддержку национальным диаспорам

1 ноября 2024 года глава города Тюмени Максим Афанасьев встретился с представителями национальных общественных объединений и казачьих обществ. Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество и пути развития. Прозвучали такие предложения, как создание Совета представителей национальных объединений, проведение национального спортивного фестиваля и фестиваля дружбы и многое другое.