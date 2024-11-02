InterComm показала шорт-лист проектов в области корпоративных коммуникаций

Posted 2 ноября, 11:11
Published 2 ноября, 11:11
Modified 2 ноября, 11:11
Updated 2 ноября, 11:11
Глава оргкомитета премии, главред InterComm Media Лариса Рудакова отметила, что на конкурсе всегда ждут инновационные проекты и в этом году жюри осталось под впечатлением. Об этом пишет 56orb.ru.
На премию подано рекордное количество заявок — 319, из которых 129 проектов вошли в шорт-лист. Номинации, представленные в 18 категориях, включают такие, как «Команда года», «Территория добра», «Работа мечты», «Новые медиа», «Семейные ценности» и другие. В числе участников — крупнейшие российские компании из различных секторов экономики, таких как ТЭК, машиностроение, IT, банковский сектор и ретейл. Среди многократных участников премии — «Норникель», Сбербанк, «Мегафон», СИБУР, «Газпром нефть», «Северсталь» и «Ростелеком».
Последняя защита проектов пройдет 5–6 ноября, а победители и призеры будут объявлены 21 ноября на церемонии в Москве.
Премия проводится уже в 15-й раз. Ее организатором выступает коммуникационная группа «МедиаЛайн».
Медиахолдинг 1MI — информационный партнер премии.
InterComm нацелена на развитие корпоративной культуры, поддержку высоких профессиональных стандартов и внедрение лучших практик мотивации и обучения персонала.