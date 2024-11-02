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Posted 2 ноября, 11:11

Published 2 ноября, 11:11

Modified 2 ноября, 11:11

Updated 2 ноября, 11:11

InterComm показала шорт-лист проектов в области корпоративных коммуникаций

InterComm показала шорт-лист проектов в области корпоративных коммуникаций

2 ноября 2024, 11:11
Фото: 1MI.
Организаторы InterComm опубликовали шорт-лист проектов-участников. Премия является крупнейшей отраслевой наградой России и СНГ в области внутрикорпоративных коммуникаций.

Глава оргкомитета премии, главред InterComm Media Лариса Рудакова отметила, что на конкурсе всегда ждут инновационные проекты и в этом году жюри осталось под впечатлением. Об этом пишет 56orb.ru.

На премию подано рекордное количество заявок — 319, из которых 129 проектов вошли в шорт-лист. Номинации, представленные в 18 категориях, включают такие, как «Команда года», «Территория добра», «Работа мечты», «Новые медиа», «Семейные ценности» и другие. В числе участников — крупнейшие российские компании из различных секторов экономики, таких как ТЭК, машиностроение, IT, банковский сектор и ретейл. Среди многократных участников премии — «Норникель», Сбербанк, «Мегафон», СИБУР, «Газпром нефть», «Северсталь» и «Ростелеком».

Последняя защита проектов пройдет 5–6 ноября, а победители и призеры будут объявлены 21 ноября на церемонии в Москве.

Премия проводится уже в 15-й раз. Ее организатором выступает коммуникационная группа «МедиаЛайн».

Медиахолдинг 1MI — информационный партнер премии.

InterComm нацелена на развитие корпоративной культуры, поддержку высоких профессиональных стандартов и внедрение лучших практик мотивации и обучения персонала.

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