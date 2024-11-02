InterComm показала шорт-лист проектов в области корпоративных коммуникаций

На премию подано рекордное количество заявок — 319, из которых 129 проектов вошли в шорт-лист. Номинации, представленные в 18 категориях, включают такие, как «Команда года», «Территория добра», «Работа мечты», «Новые медиа», «Семейные ценности» и другие. В числе участников — крупнейшие российские компании из различных секторов экономики, таких как ТЭК, машиностроение, IT, банковский сектор и ретейл. Среди многократных участников премии — «Норникель», Сбербанк, «Мегафон», СИБУР, «Газпром нефть», «Северсталь» и «Ростелеком».