Блуждающий Ильич. Тюменские коммунисты поругались из-за памятника Ленину

Posted 2 ноября, 10:17
Published 2 ноября, 10:17
Modified 2 ноября, 10:46
Updated 2 ноября, 10:46
Как выяснилось из сообщений телеграм-канала «Погоны и Гастуки», все дело в том памятнике, который глава Тюменского КПРФ нашла на одной из свалок. Это показалось ей недопустимым и она, якобы, выкупила монумент и восстановила его на деньги организации, их выделял лично Зюганов.
И вот, договорившись об установке памятника, вылезли с недовольством другие левые — Коммунисты России. Они заявили, что никаких денег Зюганов не давал, а сам памятник достался КПРФ бесплатно, реконструировали их за счет городского бюджета, а значит, торжество по установке памятника — народное, а не КПРФ-ское.