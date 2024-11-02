Блуждающий Ильич. Тюменские коммунисты поругались из-за памятника Ленину

Как выяснилось из сообщений телеграм-канала «Погоны и Гастуки», все дело в том памятнике, который глава Тюменского КПРФ нашла на одной из свалок. Это показалось ей недопустимым и она, якобы, выкупила монумент и восстановила его на деньги организации, их выделял лично Зюганов.