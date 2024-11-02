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Posted 2 ноября, 10:17

Published 2 ноября, 10:17

Modified 2 ноября, 10:46

Updated 2 ноября, 10:46

Тюменские коммунисты поругались из-за памятника Ленину

Блуждающий Ильич. Тюменские коммунисты поругались из-за памятника Ленину

2 ноября 2024, 10:17
Фото: 1MI.

Тюменские коммунисты поругались из-за памятника Ленину

Тюменские коммунисты вновь нашли повод для ссор. Браниться милые начали из-за памятника, который вот-вот должны поставить в Тобольске.

Как выяснилось из сообщений телеграм-канала «Погоны и Гастуки», все дело в том памятнике, который глава Тюменского КПРФ нашла на одной из свалок. Это показалось ей недопустимым и она, якобы, выкупила монумент и восстановила его на деньги организации, их выделял лично Зюганов.

И вот, договорившись об установке памятника, вылезли с недовольством другие левые — Коммунисты России. Они заявили, что никаких денег Зюганов не давал, а сам памятник достался КПРФ бесплатно, реконструировали их за счет городского бюджета, а значит, торжество по установке памятника — народное, а не КПРФ-ское.

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Ранее сообщалось, о том что тюменцам не дали пройти к мемориалу репрессированных.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Коммунисты#Памятники#Ленин
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