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Posted 1 ноября, 10:45

Published 1 ноября, 10:45

Modified 1 ноября, 10:47

Updated 1 ноября, 10:47

Внимание! В Тюменской области прогнозируется мокрый снег и шквалистый ветер

Внимание! В Тюменской области прогнозируется мокрый снег и шквалистый ветер

1 ноября 2024, 10:45
Фото: 1MI.
Завтра, 2 ноября, в нашем городе ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в региональном МЧС.

По информации МЧС России по Тюменской области, завтра, 2 ноября, ожидается снег и порывы ветра до 18 метров в секунду. На юге региона будет облачно, ночью прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Местами возможны гололедные явления, отложение мокрого снега.

В ведомстве добавили, что прогнозируются южный ветер, порывы достигнут от 8 до 13 метров в секунду. Температура -4, +1.

День жестянщика? В первый день ноября на Тюмень обрушится штормовой циклон
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Ранее «Наш город» писал о том, что на Тюмень обрушится североатлантический циклон. Такая погода сохранится на юге Тюменской области в течение ближайших трех суток — с 1 по 3 ноября включительно.

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