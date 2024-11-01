Внимание! В Тюменской области прогнозируется мокрый снег и шквалистый ветер

Posted 1 ноября, 10:45
Published 1 ноября, 10:45
Modified 1 ноября, 10:47
Updated 1 ноября, 10:47
По информации МЧС России по Тюменской области, завтра, 2 ноября, ожидается снег и порывы ветра до 18 метров в секунду. На юге региона будет облачно, ночью прогнозируются осадки, преимущественно в виде мокрого снега.
Местами возможны гололедные явления, отложение мокрого снега.
В ведомстве добавили, что прогнозируются южный ветер, порывы достигнут от 8 до 13 метров в секунду. Температура -4, +1.
Ранее «Наш город» писал о том, что на Тюмень обрушится североатлантический циклон. Такая погода сохранится на юге Тюменской области в течение ближайших трех суток — с 1 по 3 ноября включительно.