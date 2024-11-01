Власти Тюменской области потратят 400 млрд рублей на социалку и здравоохранение

Posted 1 ноября, 15:08
Published 1 ноября, 15:08
Modified 1 ноября, 15:11
Updated 1 ноября, 15:11
В Тюменской области планируют в течение трех лет направить более 400 миллиардов рублей на здравоохранение и социальные программы. Проект бюджета был представлен в областную думу 1 ноября.
Согласно пояснительной записке, с 2025 по 2027 год на развитие здравоохранения в регионе планируется потратить свыше 95 миллиардов рублей, что составляет примерно 31 миллиард в год. Эти средства будут направлены на зарплаты медработников, закупку лекарств и медицинского оборудования, а также на ремонт и строительство новых медицинских учреждений.
На капитальные ремонты больниц планируется выделить около 27 миллиардов рублей. В ближайшие годы будут отремонтированы областные больницы в Тюмени, Исетском, Увате, Ярково, Ишиме, Вагае, Заводоуковске и Голышманово. В частности, планируется обновление приемного отделения ОКБ № 2.
Еще одна значительная статья расходов — социальная политика. На нее из бюджета планируется выделить около 308 миллиардов рублей на три года, что составляет примерно 102 миллиарда в год. Эти средства будут направлены на выплаты пенсий и пособий, реализацию различных социальных программ, таких как выплата регионального материнского капитала и предоставление земельных участков многодетным семьям и участникам СВО, установка пандусов, покупка протезов, компенсация льготного проезда и многое другое.
Также планируется строительство нового спального корпуса в лагере «Ребячья республика», создание МФЦ для людей с ограниченными возможностями здоровья и реконструкция спорткомплекса на 38-м километре Салаирского тракта.
Примечательно, что в проекте бюджета предусмотрено сокращение расходов на покупку квартир для детей-сирот вдвое: в 2025 году на приобретение жилья планируется выделить 1 миллиард рублей, а в 2026 и 2027 годах — по 500 миллионов рублей ежегодно.
Ранее стало известно, что банки отказались давать в кредит 20 млрд рублей правительству Тюменской области.