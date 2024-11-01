Власти Тюменской области потратят 400 млрд рублей на социалку и здравоохранение

Еще одна значительная статья расходов — социальная политика. На нее из бюджета планируется выделить около 308 миллиардов рублей на три года, что составляет примерно 102 миллиарда в год. Эти средства будут направлены на выплаты пенсий и пособий, реализацию различных социальных программ, таких как выплата регионального материнского капитала и предоставление земельных участков многодетным семьям и участникам СВО, установка пандусов, покупка протезов, компенсация льготного проезда и многое другое.