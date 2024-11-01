В тюменских магазинах появится масло из Турции: как это повлияет на местный рынок

Posted 1 ноября, 03:55
Published 1 ноября, 03:55
Modified 1 ноября, 03:57
Updated 1 ноября, 03:57
Главным недостатком нового вида продукции остается его цена — на сегодняшний день турецкое масло дороже отечественного. По показателям жирности масло практически не отличается, а отзывов о вкусе пока что не так много. Однако те счастливчики, которые уже попробовали первую партию или подобное масло за границей, отмечают его натуральность, оно тает во рту.
В пресс-службе Россельхознадзора отмечают, что увеличение импорта из других стран поможет стабилизировать ценовой рынок масла в России. Для тюменцев это также означает увеличение потребительского выбора. К другим крупным экспортерам масла относятся Иран, Индия, Киргизия и Азербайджан. По информации Mash, в ритейле посмотрят, как пойдет.
Ранее мы писали о том, что местные жители отмечают подорожание сливочного масла. Его стоимость уже превышает 200 рублей.