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Posted 1 ноября, 03:55

Published 1 ноября, 03:55

Modified 1 ноября, 03:57

Updated 1 ноября, 03:57

В тюменских магазинах появится масло из Турции

В тюменских магазинах появится масло из Турции: как это повлияет на местный рынок

1 ноября 2024, 03:55
Фото: 1MI.

В тюменских магазинах появится масло из Турции

На прилавки магазинов Тюмени и области в ближайшее время поступит турецкое сливочное масло. Ввоз проходит в тестовом режиме. Спрос тюменцев на продукцию из Турции пока что сложно предугадать.

Главным недостатком нового вида продукции остается его цена — на сегодняшний день турецкое масло дороже отечественного. По показателям жирности масло практически не отличается, а отзывов о вкусе пока что не так много. Однако те счастливчики, которые уже попробовали первую партию или подобное масло за границей, отмечают его натуральность, оно тает во рту.

В пресс-службе Россельхознадзора отмечают, что увеличение импорта из других стран поможет стабилизировать ценовой рынок масла в России. Для тюменцев это также означает увеличение потребительского выбора. К другим крупным экспортерам масла относятся Иран, Индия, Киргизия и Азербайджан. По информации Mash, в ритейле посмотрят, как пойдет.

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Ранее мы писали о том, что местные жители отмечают подорожание сливочного масла. Его стоимость уже превышает 200 рублей.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Турция#Цены#Экспорт
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