В тюменских магазинах появится масло из Турции: как это повлияет на местный рынок

Главным недостатком нового вида продукции остается его цена — на сегодняшний день турецкое масло дороже отечественного. По показателям жирности масло практически не отличается, а отзывов о вкусе пока что не так много. Однако те счастливчики, которые уже попробовали первую партию или подобное масло за границей, отмечают его натуральность, оно тает во рту.