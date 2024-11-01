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Posted 1 ноября, 04:48

Published 1 ноября, 04:48

Modified 1 ноября, 04:50

Updated 1 ноября, 04:50

Тюменский пилот разбил самолет, использовав его в личных целях

Тюменский пилот решил полетать после работы и разбил самолет. Наказывать его не стали

1 ноября 2024, 04:48
Фото: 1MI.

Тюменский пилот разбил самолет, использовав его в личных целях

Сюжет
Суд
Ишимский районный суд признал виновным пилота Игоря Алексеева в несогласованном использовании воздушного судна, закончившегося аварией. Несмотря на заключение суда, мужчина не только остался на свободе, но и полностью избежал наказания за свои действия.

По информации суда, 28 мая 2022 года Алексеев выполнял поручения работодателя на самолете СК-12т5 «Орион». После окончания рабочего дня мужчина продолжил использовать самолет в личных целях. При этом работодатель не знал о происходящем. Пилот не стал получать разрешение на полет и использование воздушного пространства, тем самым нарушив законодательство.

Во время полета Алексеев не справился с управлением и разбил самолет. Ущерб от действий пилота Комиссия МАК (Межгосударственного авиационного комитета) оценила в сумму свыше 5,5 миллионов рублей.

В ходе заседания суда мужчина вину не признал, однако с доводами комиссии МАК согласился. Точная причина крушения так и не была установлена. Эксперты склоняются к версии технического характера.

В результате, пилот получил наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Но поскольку срок давности привлечения к ответственности истек, подсудимый был полностью освобожден от наказания.

Тюменцам отказали в посадке в самолет из-за «технической неисправности»
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Ранее мы писали о том, как семье из Тюмени отказали в посадке на самолет из-за технической неисправности.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Суд#Авиация#Ущерб#Пилот
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