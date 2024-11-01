Тюменский пилот решил полетать после работы и разбил самолет. Наказывать его не стали

По информации суда, 28 мая 2022 года Алексеев выполнял поручения работодателя на самолете СК-12т5 «Орион». После окончания рабочего дня мужчина продолжил использовать самолет в личных целях. При этом работодатель не знал о происходящем. Пилот не стал получать разрешение на полет и использование воздушного пространства, тем самым нарушив законодательство.