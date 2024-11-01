Тюменский пилот решил полетать после работы и разбил самолет. Наказывать его не стали

Posted 1 ноября, 04:48
Published 1 ноября, 04:48
Modified 1 ноября, 04:50
Updated 1 ноября, 04:50
По информации суда, 28 мая 2022 года Алексеев выполнял поручения работодателя на самолете СК-12т5 «Орион». После окончания рабочего дня мужчина продолжил использовать самолет в личных целях. При этом работодатель не знал о происходящем. Пилот не стал получать разрешение на полет и использование воздушного пространства, тем самым нарушив законодательство.
Во время полета Алексеев не справился с управлением и разбил самолет. Ущерб от действий пилота Комиссия МАК (Межгосударственного авиационного комитета) оценила в сумму свыше 5,5 миллионов рублей.
В ходе заседания суда мужчина вину не признал, однако с доводами комиссии МАК согласился. Точная причина крушения так и не была установлена. Эксперты склоняются к версии технического характера.
В результате, пилот получил наказание в виде ограничения свободы на 1 год. Но поскольку срок давности привлечения к ответственности истек, подсудимый был полностью освобожден от наказания.
Ранее мы писали о том, как семье из Тюмени отказали в посадке на самолет из-за технической неисправности.