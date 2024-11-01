nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 06:08

Published 1 ноября, 06:08

Modified 1 ноября, 06:11

Updated 1 ноября, 06:11

На тюменских трассах установили датчики гололеда

Тюменских водителей подстраховали в гололед: что придумали власти

1 ноября 2024, 06:08
Фото: 1MI.

На тюменских трассах установили датчики гололеда

Сюжет
Снег
Дорожники поставили новое оборудование, которое поможет местным водителям чувствовать себя увереннее в непогоду.

Компания «Уралуправтодор» установила на ключевых автотрассах Урала несколько погодных датчиков. Такие системы заранее сообщают водителям о появлении наледи и снежных сугробов на пути.

Больше всего датчиков установлено на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск: на 13, 287, 310 и 435 километрах, а также на 516 километре. На трассах Тюмень — Курган (174 километр) и Тюмень — Омск (355 километр) функционируют еще 2 метеопункта.

Новые пенсии, воинский учет и законный майнинг: как изменится жизнь тюменцев с ноября
Узнать подробнее

Недавно метеорологи спрогнозировали ухудшение погодных условий в Тюменской области. Жителей ожидает сильный ветер, гололед, осадки в виде мокрого снега.

Читайте также:
Зачем солить тротуары? Тюменца возмутила уборка снега в городеШтормовой «Мартин»: на Тюмень обрушится североатлантический циклонКогда в Тюмени наступит зима? Синоптики дали неутешительный прогноз
#Татьяна Курганова#Общество#Снег#Гололед#Уралуправтодор#Осадки#Погодные датчики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика