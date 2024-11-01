Тюменских водителей подстраховали в гололед: что придумали власти

Posted 1 ноября, 06:08
Published 1 ноября, 06:08
Modified 1 ноября, 06:11
Updated 1 ноября, 06:11
Компания «Уралуправтодор» установила на ключевых автотрассах Урала несколько погодных датчиков. Такие системы заранее сообщают водителям о появлении наледи и снежных сугробов на пути.
Больше всего датчиков установлено на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск: на 13, 287, 310 и 435 километрах, а также на 516 километре. На трассах Тюмень — Курган (174 километр) и Тюмень — Омск (355 километр) функционируют еще 2 метеопункта.
Недавно метеорологи спрогнозировали ухудшение погодных условий в Тюменской области. Жителей ожидает сильный ветер, гололед, осадки в виде мокрого снега.