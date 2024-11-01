Тюменских водителей подстраховали в гололед: что придумали власти

Больше всего датчиков установлено на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск: на 13, 287, 310 и 435 километрах, а также на 516 километре. На трассах Тюмень — Курган (174 километр) и Тюмень — Омск (355 километр) функционируют еще 2 метеопункта.