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Posted 1 ноября, 06:11

Published 1 ноября, 06:11

Modified 1 ноября, 06:13

Updated 1 ноября, 06:13

СУЭНКО вновь стала лучшей компанией Тюмени в сфере социального партнерства

СУЭНКО вновь стала лучшей компанией Тюмени в сфере социального партнерства

1 ноября 2024, 06:11
Фото: СУЭНКО.
Сюжет
Конкурс
СУЭНКО третий раз подряд становится лучшей компанией Тюмени в сфере социального партнерства. По итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» компания была награждена дипломом за 1-е место.

Победа в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» в компании уже третья подряд. В торжественной обстановке большого зала Правительства Тюменской области награду получил Данил Анучин, директор энергокомпании.

Всероссийский конкурс проводится с 2000 года. В рамках события лучшие региональные работодатели представляют социальные проекты, доказавшие свою эффективность. Комиссия оценивает сразу несколько параметров: от развития корпоративной культуры и достижений в работе с персоналом до формирования ЗОЖ среди сотрудников. Итоги конкурсного цикла подведут в декабре в Москве.

Внутрикорпоративная политика СУЭНКО в третий раз получила признание экспертов, а награда подтвердила правильный курс развития компании.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.

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