СУЭНКО вновь стала лучшей компанией Тюмени в сфере социального партнерства

Posted 1 ноября, 06:11
Published 1 ноября, 06:11
Modified 1 ноября, 06:13
Updated 1 ноября, 06:13
Победа в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» в компании уже третья подряд. В торжественной обстановке большого зала Правительства Тюменской области награду получил Данил Анучин, директор энергокомпании.
Всероссийский конкурс проводится с 2000 года. В рамках события лучшие региональные работодатели представляют социальные проекты, доказавшие свою эффективность. Комиссия оценивает сразу несколько параметров: от развития корпоративной культуры и достижений в работе с персоналом до формирования ЗОЖ среди сотрудников. Итоги конкурсного цикла подведут в декабре в Москве.
Внутрикорпоративная политика СУЭНКО в третий раз получила признание экспертов, а награда подтвердила правильный курс развития компании.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.