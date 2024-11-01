РЭО: У четверти предприятий у аэродромов нет оборудования для отпугивания птиц

Орнитологические исследования планировалось завершить к 1 сентября 2024 года. На данный момент заключения выданы 104 предприятиям, расположенным вблизи аэродромов. Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, было выдано пятьдесят пять положительных и сорок девять отрицательных заключений. Он уточнил, что отрицательные заключения получили двадцать восемь мусорных полигонов и девятнадцать комплексов сортировки отходов. Все эти объекты находятся в 31 субъекте. К составлению заключения специализированные организации привлекали ученых. Владельцы предприятий должны устранить нарушения и оборудовать объекты средствами для отпугивания птиц, иначе их могут закрыть.