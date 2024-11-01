РЭО: У четверти предприятий у аэродромов нет оборудования для отпугивания птиц

Posted 1 ноября, 11:39
Published 1 ноября, 11:39
Modified 1 ноября, 11:39
Updated 1 ноября, 11:39
Большое скопление птиц может представлять угрозу для полетов. К такому выводу пришли специалисты по результатам анализа орнитологических исследований в шестой подзоне приаэродромной территории, сообщает 56orb.ru.
Орнитологические исследования планировалось завершить к 1 сентября 2024 года. На данный момент заключения выданы 104 предприятиям, расположенным вблизи аэродромов. Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, было выдано пятьдесят пять положительных и сорок девять отрицательных заключений. Он уточнил, что отрицательные заключения получили двадцать восемь мусорных полигонов и девятнадцать комплексов сортировки отходов. Все эти объекты находятся в 31 субъекте. К составлению заключения специализированные организации привлекали ученых. Владельцы предприятий должны устранить нарушения и оборудовать объекты средствами для отпугивания птиц, иначе их могут закрыть.
Для отпугивания птиц можно использовать трещотки, зеркальные шары, биоакустические установки, лазерные отпугиватели, чучела, сети. Эффективными средствами также являются радиоуправляемые модели и хищные птицы. Предприятия могут пользоваться химическими, радиоэлектронными и электромагнитными методами для отпугивания птиц.
Всего в России действуют 184 объекта обращения с отходами в пределах шестых подзон приаэродромных территорий. Они расположены на территории 63 регионов. Владельцы 131 предприятия заключили соглашения на проведение орнитологических исследований. В результате 104 из них получили заключения, а пятнадцать перестанут принимать потоки ТКО с 2025 года по территориальной схеме. Остальным объектам необходимо направить заявки на проведение исследований.