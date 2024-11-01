nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 11:39

Published 1 ноября, 11:39

Modified 1 ноября, 11:39

Updated 1 ноября, 11:39

РЭО: У четверти предприятий у аэродромов нет оборудования для отпугивания птиц

РЭО: У четверти предприятий у аэродромов нет оборудования для отпугивания птиц

1 ноября 2024, 11:39
Фото: 1MI.
На территории России работают 184 предприятия, которые находятся рядом с аэродромами. Они должны быть оснащены оборудованием для отпугивания птиц. Почти у четверти, то есть у 49 таких предприятий, таких средств нет.

Большое скопление птиц может представлять угрозу для полетов. К такому выводу пришли специалисты по результатам анализа орнитологических исследований в шестой подзоне приаэродромной территории, сообщает 56orb.ru.

Орнитологические исследования планировалось завершить к 1 сентября 2024 года. На данный момент заключения выданы 104 предприятиям, расположенным вблизи аэродромов. Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, было выдано пятьдесят пять положительных и сорок девять отрицательных заключений. Он уточнил, что отрицательные заключения получили двадцать восемь мусорных полигонов и девятнадцать комплексов сортировки отходов. Все эти объекты находятся в 31 субъекте. К составлению заключения специализированные организации привлекали ученых. Владельцы предприятий должны устранить нарушения и оборудовать объекты средствами для отпугивания птиц, иначе их могут закрыть.

Для отпугивания птиц можно использовать трещотки, зеркальные шары, биоакустические установки, лазерные отпугиватели, чучела, сети. Эффективными средствами также являются радиоуправляемые модели и хищные птицы. Предприятия могут пользоваться химическими, радиоэлектронными и электромагнитными методами для отпугивания птиц.

Всего в России действуют 184 объекта обращения с отходами в пределах шестых подзон приаэродромных территорий. Они расположены на территории 63 регионов. Владельцы 131 предприятия заключили соглашения на проведение орнитологических исследований. В результате 104 из них получили заключения, а пятнадцать перестанут принимать потоки ТКО с 2025 года по территориальной схеме. Остальным объектам необходимо направить заявки на проведение исследований.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика