Мастер-класс по кукловождению и иммерсивный концерт: афиша тюменской «Ночи искусств»

В Тюменском театре кукол в 16:00 пройдет экскурсия по театру с заслуженной артисткой России Зинаидой Береговой. Это отличная возможность попасть за кулисы театра. В 17:00 начнется мастер-класс по кукловождению, а позже можно послушать интерактивный рассказ об истории театра. И в 19:00 директор театра Роман Явныч приглашает на экскурсию «Люди театра и его закулисье».