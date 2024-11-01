Мастер-класс по кукловождению и иммерсивный концерт: афиша тюменской «Ночи искусств»

Posted 1 ноября, 07:41
Published 1 ноября, 07:41
Modified 1 ноября, 07:43
Updated 1 ноября, 07:43
Ежегодная «Ночь искусств» приурочена к празднованию Дня народного единства. На сайте информационного центра правительства Тюменской области опубликована полная афиша.
В Тюменском театре кукол в 16:00 пройдет экскурсия по театру с заслуженной артисткой России Зинаидой Береговой. Это отличная возможность попасть за кулисы театра. В 17:00 начнется мастер-класс по кукловождению, а позже можно послушать интерактивный рассказ об истории театра. И в 19:00 директор театра Роман Явныч приглашает на экскурсию «Люди театра и его закулисье».
Тюменская филармония подготовила к 17:00 концерт фортепианной музыки П. И. Чайковского «Времена года». В 19:00 желающие смогут принять участие в иммерсивном действе «Музыкальные игры с Камератой», где зрители смогут ощутить на себе «эффект звукового присутствия».
Тюменский большой драматический театр поставит спектакль «Стасик, играй!» в 18:00 и пьесу «Председатели Земного шара» о судьбах Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова в 20:00.
Кроме этого, обширную культурную программу предлагают Исторический парк «Россия — Моя история», музейный комплекс им. И. Я. Словцова, музей «Дома Машарова», музей «Городская дума» и музей «Усадьба Колокольниковых». Там пройдут экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции, викторины и многое другое. Подробности на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.
В Тобольском драматическом театре имени Петра Ершова обещают спектакль-комедия «Ханума». Начало в 18:00.
Сразу шесть музейных комплексов приглашают гостей на различные выставки, постановки и игровые программы: «Гостиный двор», «Дом мастеров», «Тюремный замок», «Губернский музей», «СМЦ Камелек» и «Дворец наместника».
В Ялуторовске посетителей ожидают музеи «Торговые ряды» и «Дом природы», а также Краеведческий музей. Организаторы предлагают изготовить аромадиффузоры, приготовить шоколад по столетнему рецепту, насладиться русским романсом или выбрать другое развлечение.
Ранее мы писали, что тюменские музеи постоянно находят новые возможности привлечь гостей, особенно молодое поколение.