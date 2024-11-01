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Posted 1 ноября, 07:41

Published 1 ноября, 07:41

Modified 1 ноября, 07:43

Updated 1 ноября, 07:43

Тюменцам рассказали, как в городе пройдет «Ночь искусств»

Мастер-класс по кукловождению и иммерсивный концерт: афиша тюменской «Ночи искусств»

1 ноября 2024, 07:41
Фото: 1MI.

Тюменцам рассказали, как в городе пройдет «Ночь искусств»

4 ноября жители и гости региона прикоснутся к искусству. Учреждения культуры Тюмени, Тобольска и Ялуторовска подготовили для зрителей ряд развлечений. Примечательно, что вход на многие мероприятия бесплатный. Часть платных активностей доступно по Пушкинской карте.

Ежегодная «Ночь искусств» приурочена к празднованию Дня народного единства. На сайте информационного центра правительства Тюменской области опубликована полная афиша.

Тюмень:

В Тюменском театре кукол в 16:00 пройдет экскурсия по театру с заслуженной артисткой России Зинаидой Береговой. Это отличная возможность попасть за кулисы театра. В 17:00 начнется мастер-класс по кукловождению, а позже можно послушать интерактивный рассказ об истории театра. И в 19:00 директор театра Роман Явныч приглашает на экскурсию «Люди театра и его закулисье».

Тюменская филармония подготовила к 17:00 концерт фортепианной музыки П. И. Чайковского «Времена года». В 19:00 желающие смогут принять участие в иммерсивном действе «Музыкальные игры с Камератой», где зрители смогут ощутить на себе «эффект звукового присутствия».

Тюменский большой драматический театр поставит спектакль «Стасик, играй!» в 18:00 и пьесу «Председатели Земного шара» о судьбах Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова в 20:00.

Кроме этого, обширную культурную программу предлагают Исторический парк «Россия — Моя история», музейный комплекс им. И. Я. Словцова, музей «Дома Машарова», музей «Городская дума» и музей «Усадьба Колокольниковых». Там пройдут экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции, викторины и многое другое. Подробности на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения.

Тобольск:

В Тобольском драматическом театре имени Петра Ершова обещают спектакль-комедия «Ханума». Начало в 18:00.

Сразу шесть музейных комплексов приглашают гостей на различные выставки, постановки и игровые программы: «Гостиный двор», «Дом мастеров», «Тюремный замок», «Губернский музей», «СМЦ Камелек» и «Дворец наместника».

Ялуторовск:

В Ялуторовске посетителей ожидают музеи «Торговые ряды» и «Дом природы», а также Краеведческий музей. Организаторы предлагают изготовить аромадиффузоры, приготовить шоколад по столетнему рецепту, насладиться русским романсом или выбрать другое развлечение.

Музыка и юмор на разный вкус. Афиша концертов ноября. Какие артисты приедут в Тюмень
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Ранее мы писали, что тюменские музеи постоянно находят новые возможности привлечь гостей, особенно молодое поколение.

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