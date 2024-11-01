Энергетики обновили 146 объектов распределительной сети в Тюменском районе

— Как системообразующая компания мы понимаем, что развитие и модернизация электросетевого хозяйства Тюменской области требуют комплексного подхода. Помимо мероприятий регионального Плана, который предусматривает увеличение трансформаторной мощности высоковольтных питающих центров и обновление опорной сети 10 кВ, мы реализовали серьезный объем работ по реконструкции объектов распределительной сети, эффект от которых смогут оценить более 130 тысяч жителей, — отметила генеральный директор «Россети Тюмень» Елена Бакланова.