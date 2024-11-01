Энергетики обновили 146 объектов распределительной сети в Тюменском районе

Posted 1 ноября, 12:04
Published 1 ноября, 12:04
Modified 1 ноября, 12:06
Updated 1 ноября, 12:06
С июня компания модернизировала там 146 энергообъектов в 11 муниципальных образованиях, что стало беспрецедентным в истории региона объемом технических мероприятий по увеличению трансформаторной мощности и пропускной способности линий электропередачи (ЛЭП).
Энергетики полностью обновили 105 трансформаторных подстанций: вместо силового оборудования мощностью 250 кВА на них установлены трансформаторы 400 кВА и 630 кВА, а также новые автоматические выключатели, разрядники и разъединители. Мощность энергообъектов в результате этих работ выросла в 1,5-2,5 раза.
На воздушных ЛЭП специалисты заменили почти 90 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Его свойства: повышенная износостойкость, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и увеличенное сечение СИП — существенно улучшат как пропускную способность линейных объектов, так и надежность электросети.
В рамках Плана по повышению надежности электроснабжения потребителей в Тюменской области, утвержденного губернатором, компания провела 15 технических мероприятий. Часть задач «Россети Тюмень» выполняют раньше срока. Так, в рамках развития Переваловского энергоузла для разгрузки действующих ЛЭП энергетики построили новую кабельную линию 10 кВ, а в Московском энергорайоне реконструировали кабельные заходы на подстанции 110 кВ «Молодежная».
— Как системообразующая компания мы понимаем, что развитие и модернизация электросетевого хозяйства Тюменской области требуют комплексного подхода. Помимо мероприятий регионального Плана, который предусматривает увеличение трансформаторной мощности высоковольтных питающих центров и обновление опорной сети 10 кВ, мы реализовали серьезный объем работ по реконструкции объектов распределительной сети, эффект от которых смогут оценить более 130 тысяч жителей, — отметила генеральный директор «Россети Тюмень» Елена Бакланова.
Дополнительно энергетики до конца года выполнят работы сверх плана, которые повысят управляемость распределительной сети и качество электроснабжения жителей. В частности, установят новые разъединители для сегментации ЛЭП и вольтодобавочные трансформаторы, что снизит риски технологических нарушений и вынужденных ограничений в случае аварийно-восстановительных работ.