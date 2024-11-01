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Posted 1 ноября, 12:04

Published 1 ноября, 12:04

Modified 1 ноября, 12:06

Updated 1 ноября, 12:06

Энергетики обновили 146 объектов распределительной сети в Тюменском районе

Энергетики обновили 146 объектов распределительной сети в Тюменском районе

1 ноября 2024, 12:04
Фото: «Россети Тюмень».
«Россети Тюмень» подвели промежуточные итоги масштабной реконструкции распределительных электросетей в Тюменском районе.

С июня компания модернизировала там 146 энергообъектов в 11 муниципальных образованиях, что стало беспрецедентным в истории региона объемом технических мероприятий по увеличению трансформаторной мощности и пропускной способности линий электропередачи (ЛЭП).

Энергетики полностью обновили 105 трансформаторных подстанций: вместо силового оборудования мощностью 250 кВА на них установлены трансформаторы 400 кВА и 630 кВА, а также новые автоматические выключатели, разрядники и разъединители. Мощность энергообъектов в результате этих работ выросла в 1,5-2,5 раза.

На воздушных ЛЭП специалисты заменили почти 90 км неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Его свойства: повышенная износостойкость, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям и увеличенное сечение СИП — существенно улучшат как пропускную способность линейных объектов, так и надежность электросети.

В рамках Плана по повышению надежности электроснабжения потребителей в Тюменской области, утвержденного губернатором, компания провела 15 технических мероприятий. Часть задач «Россети Тюмень» выполняют раньше срока. Так, в рамках развития Переваловского энергоузла для разгрузки действующих ЛЭП энергетики построили новую кабельную линию 10 кВ, а в Московском энергорайоне реконструировали кабельные заходы на подстанции 110 кВ «Молодежная».

— Как системообразующая компания мы понимаем, что развитие и модернизация электросетевого хозяйства Тюменской области требуют комплексного подхода. Помимо мероприятий регионального Плана, который предусматривает увеличение трансформаторной мощности высоковольтных питающих центров и обновление опорной сети 10 кВ, мы реализовали серьезный объем работ по реконструкции объектов распределительной сети, эффект от которых смогут оценить более 130 тысяч жителей, — отметила генеральный директор «Россети Тюмень» Елена Бакланова.

Дополнительно энергетики до конца года выполнят работы сверх плана, которые повысят управляемость распределительной сети и качество электроснабжения жителей. В частности, установят новые разъединители для сегментации ЛЭП и вольтодобавочные трансформаторы, что снизит риски технологических нарушений и вынужденных ограничений в случае аварийно-восстановительных работ.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Реконструкция#Электроснабжение#Энергетика#Модернизация#Россети Тюмень#Жители
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