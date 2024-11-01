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Posted 1 ноября, 16:24

Published 1 ноября, 16:24

Modified 1 ноября, 16:24

Updated 1 ноября, 16:24

Ефимов: В Москве жильцы 456 домов получили документы на новое жилье по реновации

Ефимов: В Москве жильцы 456 домов получили документы на новое жилье по реновации

1 ноября 2024, 16:24
Фото: пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В период с января по сентябрь текущего года жильцам 456 старых домов, расположенных в Москве, предоставили на подпись документы на получение новых квартир в рамках программы реновации городского жилого фонда.

Об этом проинформировал Владимир Ефимов, занимающий должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, пишет mos.ru.

По состоянию на конец сентября 2024 года около 26,6 тысячи москвичей из упомянутых 456 старых домов уже стали владельцами нового жилья в рамках программы реновации. Им были предоставлены современные квартиры в 224 новостройках, специально возведенных для участников программы. Кроме того, вблизи новостроек сформирована вся инфраструктура, обеспечивающая комфортные условия для жизни.

С момента запуска программы реновации в Москве общее число правообладателей нового жилья выросло почти на 20% и превысило 162,4 тысячи человек.

По словам Максима Гамана, министра правительства Москвы и руководителя департамента городского имущества, в период с января по сентябрь наибольшее количество квартир получили жители Восточного административного округа — 7,7 тысячи человек. На юго-востоке столицы документы на новое жилье были предоставлены для 4,6 тысячи москвичей, а на западе — для 3,8 тысячи горожан. В рамках программы реновации участники переезжают в равнозначное жилье в том же районе города, где был их старый адрес. Исключение составляют Зеленоград, Троицкий и Новомосковский административные округа, где жителей переселяют в пределах округа.

На месте демонтированных старых домов планируется возвести новые дома для переселения горожан по программе реновации.

Владислав Овчинский, занимающий должность министра правительства Москвы и руководителя столичного департамента градостроительной политики, рассказал, что в период с января по сентябрь текущего года в столице предоставили москвичам 44 новых многоэтажных здания для переселения из старого жилого фонда. В новостройках уже проведены работы по благоустройству придомовой территории, высажены деревья и кустарники, оборудованы детские и спортивные площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возведение новых домов на восьми площадках, выбранных для строительства по программе реновации.

Программа была утверждена в августе 2017 года. Она распространяется на жилье около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице под заселение были переданы 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин распорядился нарастить темпы реализации программы реновации в два раза.

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