День жестянщика? В первый день ноября на Тюмень обрушится штормовой циклон

В Тюмени в первый день ноября синоптики пасмурную погоду, дождь со снегом в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0…+2, в вечерние часы термометры покажут +2…-1 Скорость ветра составит 7,4 м/с.