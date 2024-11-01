nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 01:06

Published 1 ноября, 01:06

Modified 1 ноября, 01:06

Updated 1 ноября, 01:06

День жестянщика? В первый день ноября на Тюмень обрушится штормовой циклон

День жестянщика? В первый день ноября на Тюмень обрушится штормовой циклон

1 ноября 2024, 01:06
Фото: 1MI.
Осадки в виде дождя со снегом, ветер с порывами до 18 м/с, гололедные явления обещают на юге Тюменской области в пятницу, 1 ноября, метеорологи. Максимальная температура воздуха днем составит -1…+4, в ночные часы ожидается до -1…-6.

В Тюмени в первый день ноября синоптики пасмурную погоду, дождь со снегом в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0…+2, в вечерние часы термометры покажут +2…-1 Скорость ветра составит 7,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49 закат в 16:53, продолжительность дня 9 часов 4 минуты.

Новые пенсии, воинский учет и законный майнинг: как изменится жизнь тюменцев с ноября
Узнать подробнее

В Тобольске 1 ноября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом в течение дня. Утром и днем столбики термометров покажут -1…+2, в ночные часы температура воздуха составит +1…+2. Скорость ветра составит 7,4 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:42, закат в 16:38, продолжительность дня 8 часов 56 минут.

В Ишиме 1 ноября метеорологи обещают пасмурную погоду, дожди со снегом во второй половине дня. Утром и днем температура воздуха составит 0….+3, в вечернее время суток термометры покажут +1…+2. Ветер будет дуть со скоростью 7,3 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:29 закат в 16:41, продолжительность дня 9 часов 12 минут.

Читайте также:
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в ноябре 2024 годаШтормовой «Мартин»: на Тюмень обрушится североатлантический циклонВ Тюмени скончался фотограф Михаил Калянов. Ему было 44 года
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика