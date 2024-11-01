День жестянщика? В первый день ноября на Тюмень обрушится штормовой циклон

Posted 1 ноября, 01:06
Published 1 ноября, 01:06
Modified 1 ноября, 01:06
Updated 1 ноября, 01:06
В Тюмени в первый день ноября синоптики пасмурную погоду, дождь со снегом в течение дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит 0…+2, в вечерние часы термометры покажут +2…-1 Скорость ветра составит 7,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:49 закат в 16:53, продолжительность дня 9 часов 4 минуты.
В Тобольске 1 ноября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя со снегом в течение дня. Утром и днем столбики термометров покажут -1…+2, в ночные часы температура воздуха составит +1…+2. Скорость ветра составит 7,4 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:42, закат в 16:38, продолжительность дня 8 часов 56 минут.
В Ишиме 1 ноября метеорологи обещают пасмурную погоду, дожди со снегом во второй половине дня. Утром и днем температура воздуха составит 0….+3, в вечернее время суток термометры покажут +1…+2. Ветер будет дуть со скоростью 7,3 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:29 закат в 16:41, продолжительность дня 9 часов 12 минут.