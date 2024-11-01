Богатая жизнь и чистый воздух: какой должна была стать Тюменская область к 2020 году?

Задышали ли тюменцы чистым воздухом? Отчасти воздух стал чище, по информации департамента недропользования и экологии Тюменской области, в 2020 году уровень загрязнения воздуха в Тюмени был оценен как низкий. Тем не менее, в этом году в городе зафиксировано 17 случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. В том же году в водные объекты поступило 21, 8 тыс. тонн загрязняющих веществ, что выше показателей былых лет. Так что не все планы удалось реализовать так, как планировалось.