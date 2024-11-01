Богатая жизнь и чистый воздух: какой должна была стать Тюменская область к 2020 году?

Posted 1 ноября, 01:05
Published 1 ноября, 01:05
Modified 1 ноября, 06:13
Updated 1 ноября, 06:13
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Тюменской области до 2020 года была создана, чтобы обеспечить устойчивое и комплексное социально-экономическое развитие региона, повысить уровень жизни населения и усовершенствовать имеющиеся преимущества. Регион к 2020 году должен был стать более благополучным: с доступной медициной, развитой экономикой и высоким уровнем благосостояния населения. Из Тюменской области планировали сделать современный и технологичный центр Уральского федерального округа, который мог бы эффективно использовать свои природные ресурсы и выгодное географическое положение для выхода на новый уровень интеграции нефтегазодобывающих и старопромышленных регионов округа.
«Если отбросить часть про нефтегазовый блок, то эти планы будут применимы для любого региона России. Вообще задача по созданию стратегии развития более чем на 10 лет вперед чрезвычайно амбициозна и бессмысленна. К тому же нет никакой конкретики. Это всё вилами по воде писано, чтоб отчитаться о том, что какой-то план есть. Я подозреваю, что это так. Тут ведь дай бог на год план составить», — рассказал «Нашему городу» доктор экономических наук Леонид Вараксин.
Но также тюменцам к 2020-му году обещали, что жители сельских районов больше не будут прозябать в бедности, каждому ребенку обещали место в школе независимо от места проживания. А дышать жители области должны были кристально чистым воздухом, отдыхая у чистейших водоемов, так как улучшение экологических условий жизни человека должно было стать главным приоритетом в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования Тюменской области.
«А каким образом планировалось снизить бедность среди сельского населения? Каким чудо-порошком планировали посыпать Туру, чтобы она стала чище? Звучит эффектно, как обещания депутатов перед выборами», — указывает экономист.
Но, пока вернемся в 2008 год и вспомним, почему именно эти цели были поставлены.
На фоне имеющихся преимуществ и недостатков выделялись и ключевые проблемы, которые возникали в Тюменской области. Проведенный властями комплексный анализ учитывал степень влияния проблем на социально-экономическое развитие Тюменской области, их взаимосвязь и зависимость от управленческих решений, позволил выявить следующие ключевые трудности.
Были выявлены 7 ключевых проблем:
«Проблемы выявляются на основе имеющихся фактов. Однако и сформулированы они достаточно обтекаемо. Если в следующем году будет на одно преступление больше, то получается, что проблема высокого уровня криминала в 2008-м была решена?» — задается вопросом ученый.
Главной стратегической целью развития региона по плану на 2020-й год стало повышение уровня жизни населения через инновационное социально-ориентированное развитие Тюменской области. Предполагалось, что этого можно достичь путем оптимального использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, а также путем совершенствования пространственной организации производительных сил региона.
Также в число стратегических приоритетов развития области входили:
Власти разработали несколько сценариев, которые им виделись наиболее реальными.
Инерционный сценарий
В этом случае особое внимание уделяется росту производства и доходов населения в наиболее конкурентоспособных регионах. Ожидается, что основным драйвером экономического роста станет сфера услуг для нефтегазового сектора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Процесс развития региона будет происходить на фоне уменьшения численности трудоспособного населения. Доля социальных выплат в доходах граждан увеличится, что повлияет на формирование спроса. В промышленных отраслях сохранится низкий уровень конкурентоспособности и привлекательности для инвестиций.
Основные факторы экономического роста останутся прежними: промышленность, транспорт, торговля и сельское хозяйство. Их изменения будут зависеть от темпов роста доходов населения. Развитие социальных услуг будет финансироваться из бюджетов различных уровней, а спрос на инвестиции останется невысоким.
Негативные внешние условия для страны в целом негативно отразятся на экономике Тюменской области. Стимулы для роста будут ограничены, а внутренние источники замедляться из-за износа основных производственных активов.
Энерго-сырьевой сценарий
План развития энергетических и сырьевых секторов открывает новые горизонты для притока капитала и роста спроса. В Уральском федеральном округе, где сосредоточены основные запасы нефти и газа, прогнозируется сохранение ключевой роли добывающих отраслей. Это открывает перед Тюменской областью новые перспективы для участия в межрегиональных проектах.
Промышленный потенциал региона будет реализован через модернизацию и расширение химической, машиностроительной и пищевой промышленности. Экономическое развитие будет опираться на инвестиции в машиностроение, нефтепереработку, легкую и пищевую промышленность, медицину, производство лекарств, приборостроение и переработку древесины. Особое внимание будет уделено сельскому хозяйству и созданию Южно-Уральской зоны активного роста.
В рамках программы «Урал Промышленный — Урал Полярный» Тюменская область сосредоточится на производстве продовольствия, изготовлении транспортных средств, поставках машиностроительной продукции и оказании услуг. Инновационная составляющая проекта будет основана на развитии научного и образовательного потенциала региона, а также на внедрении передовых технологий из-за рубежа и других регионов.
Перспективы внедрения инноваций в Тюменской области тесно связаны с современными тенденциями в традиционных отраслях промышленности, а также с формированием новых направлений в нефтегазовом секторе и внедрением передовых технологий в области обработки и сельского хозяйства. Кроме того, в регионе будет активно развиваться инновационная и социальная система.
Основные направления экономического развития Тюменской зоны включают добычу нефти, глубокую переработку углеводородного сырья и обслуживание нефтегазового комплекса Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
В регионе появятся новые виды экономической и социальной деятельности:
Реализация инновационного пути развития подразумевает акцент на углублённой переработке углеводородного сырья и создании передовых производств на основе собственных ресурсов. Также будет оказываться поддержка жилищному строительству и строительной отрасли, а также расширяться сельскохозяйственное производство и развиваться транспортно-логистические центры.
Ожидается, что внедрение инновационных подходов позволит укрепить экономическую устойчивость агропромышленного комплекса и повысить доходы сельского населения. Планируется привлечение инвестиций в эту сферу, ускорение темпов производства продукции в пищевой и перерабатывающей промышленности, улучшение её качества и более эффективное использование производственных мощностей. Будут внедряться передовые технологии и активно продвигаться продукты агропромышленного комплекса на рынки других регионов и за границу.
Как говорит тюменский экономист Ирина Меняйлова, изучившая выдвигаемые сценарии развития региона, на практике реализация одного конкретного варианта практически неосуществима.
«Первый сценарий показывает нам, что будет, если ничего не изменится и проблемы решаться не будут вовсе. Второй и третий говорят хоть о каком-то развитии, однако они взаимосвязаны и во многом зависят не столько от политического регулятора, сколько от представителей бизнеса», — указывает специалист.
К 2020-му году Тюменской области удалось реализовать ключевые моменты, указанные в инновационном и энерго-сырьевом сценариях. Активно велись работы по модернизации промышленности региона, местные предприятия создавали в внедряли инновационные решения, что вывело их в лидирующие позиции по рынку.
«Действительно, от 2008 к 2020 году топливно-энергетический комплекс региона получил ряд драйверов для развития, его вывели в ранг интеллектуального центра. Сложно сказать, что это произошло благодаря тому, что это было указано в плане, это закономерное развитие нефтегазового региона», — указал ученый-экономист Вараксин.
Однако развитие местного нефтегазового кластера не оставило места для того, чтобы сосредоточится на изготовлении транспортных средств и поставках машиностроительной продукции.
Точно можно сказать, что региону удалось найти общий язык с бизнесменами, в частности, с застройщиками, которые помогли значительно увеличить темпы ввода жилья в регионе. Так по итогам 2007 года было введено в эксплуатацию 863 тысяч квадратных метров жилья, по итогам 2020-го года было уже введено 1 млн 581 тысяч квадратных метров.
«В регионе сложились уникальные механизмы взаимодействия с бизнесом, что помогло более эффективно развивать инвестиционный климат. Ориентированность на эту задачу можно назвать достаточно смелой, но эффективной», — указывает тюменский политолог Максим Дерябин.
Также получилось и вывести местные агропромышленную продукцию на мировой рынок.
Стали ли сельские жители жить богато и удалось ли победить бедность в регионе? Не совсем. К 2020-му году численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в Тюменской области составила 14% от общей численности жителей. Этот показатель ниже того, что отмечался в 2008 году, но все равно высоковат.
«О том я и говорил. Пока не предлагается конкретный ряд мер с конкретными сроками, сложно достигнуть абстрактной цели», — считает Вараксин.
Также всем детям обещали места в школах, однако и с этим возникла проблема. К 2020-му году школы области были переполнены, что фиксировали и в региональной прокуратуре. Строительства школ уже не успевало за строительством жилья и многих детей приходилось возить на уроки в дальние районы.
Задышали ли тюменцы чистым воздухом? Отчасти воздух стал чище, по информации департамента недропользования и экологии Тюменской области, в 2020 году уровень загрязнения воздуха в Тюмени был оценен как низкий. Тем не менее, в этом году в городе зафиксировано 17 случаев превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. В том же году в водные объекты поступило 21, 8 тыс. тонн загрязняющих веществ, что выше показателей былых лет. Так что не все планы удалось реализовать так, как планировалось.
Но были ли решены ключевые проблемы, которые обозначались в 2008 году? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя. С одной стороны в регионе появились транспортные развязки и задача по строительству объездной дороги была выполнена. Но к 2020-му году была нужна уже вторая объездная.
Отчасти была решена проблема дефицита кадров, однако там, где закрылись одни дефициты — появились другие. В результате к 2020-му году в Тюмени наблюдалась нехватка кадров в строительной отрасли, где предлагалось больше 9 тысяч вакансий, в сфере торговли и ремонта автотранспорта, где не хватало 2916 специалистов, а также в блоках здравоохранения и соцуслуг, куда требовались 2876 сотрудников.
Как уже отмечалось, производственное оборудование на предприятиях промышленности частично было обновлено и к 2020-му году проблема износа основных фондов исчезла из числа ключевых. Велась работа и с привлечением частных инвестиций, причем вполне успешно, в регионе сложились уникальные отношения власти и бизнеса.
Немного удалось снизить уровень преступности, в 2008 году в год регистрировалась около 34 тысяч преступлений, а к 2020-му их численность сократилась до 25 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что набережную реки Тура в Тюмени ревитализируют. Такие задачи поставили городские власти в перспективе на ближайшие несколько лет.