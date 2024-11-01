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Posted 1 ноября, 10:57

Published 1 ноября, 10:57

Modified 1 ноября, 11:07

Updated 1 ноября, 11:07

Жительница Тюменской области действовала наверняка и убила подругу ножом

29 ударов ножом. Жительница Тюменской области действовала наверняка и убила подругу

1 ноября 2024, 10:57
Фото: 1MI.

Жительница Тюменской области действовала наверняка и убила подругу ножом

Следственный Комитет сообщил об аресте жительницы Ялуторовска, которая убила свою подругу при помощи ножа.

Следователи выяснили, что женщина распивала с собутыльницей горячительные, а в какой то момент у них произошла размолвка. Примечательно, что собутыльница была на 30 лет старше и после ссоры решила уйти спать. Однако, обиженная схватила нож и догнала ее во дворе, где и зарезала. Насчитали на убитой 29 ударов ножом. Агрессор явно действовала наверняка.

Убийцу заключили под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, отправиться в колонию женщина может минимум на 10 лет.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Убийство#Криминал
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