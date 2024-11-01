29 ударов ножом. Жительница Тюменской области действовала наверняка и убила подругу

Следователи выяснили, что женщина распивала с собутыльницей горячительные, а в какой то момент у них произошла размолвка. Примечательно, что собутыльница была на 30 лет старше и после ссоры решила уйти спать. Однако, обиженная схватила нож и догнала ее во дворе, где и зарезала. Насчитали на убитой 29 ударов ножом. Агрессор явно действовала наверняка.