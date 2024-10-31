В Тюмени начались продажи смартфона HONOR Magic V3

Posted 31 октября, 10:09
Published 31 октября, 10:09
Modified 31 октября, 14:35
Updated 31 октября, 14:35
Смартфон определяет технологии будущего за счет ультратонкого корпуса, флагманской мощности с AI-функциями, а также повышенной надежности и защиты от повседневного износа.
HONOR Magic V3 — рекордно легкий и тонкий складной смартфон. Вес устройства составляет 226 граммов при толщине в сложенном состоянии всего 9,2 мм, а в разложенном — 4,35 мм. Флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и скоростным накопителем 512 ГБ обеспечивает высочайшую производительность, а третье поколение кремний-углеродных батарей емкостью 5150 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку 66 Вт и беспроводную 50 Вт. HONOR Magic V3 оснащен внешним дисплеем с диагональю 6,43 дюйма и внутренним — 7,92 дюйма с частотой обновления 1–120 Гц и высокой яркостью. Безопасное взаимодействие обеспечивают инновационные технологии защиты зрения, включая AI-дефокус, циркадный ночной экран, динамическую яркость и ШИМ-частоту до 4320 Гц.
Инновации в операционной системе MagicOS 8.0 расширяют привычный пользовательский опыт за счет динамических уведомлений MagicCapsule позволяют видеть текущий статус работы приложений, MagicPortal предугадывает намерения для перемещения контента между приложениями одним жестом, а портретный режим Harcourt использует технологии искусственного интеллекта для съемки в стиле легендарной французской фотостудии. Облачные AI-технологии на базе Google Cloud обеспечивают инструменты для продуктивности, включая «Круг для поиска», AI-ластик, перевод в реальном времени с использованием двух экранов и преобразование голоса в текст с разделением спикеров в приложении «Заметки».
Тройная камера HONOR Falcon с технологиями искусственного интеллекта, которая значительно расширяет творческие возможности: основной сенсор 50 Мп со светосильной оптикой, а также инновационным гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизации, ультраширокоугольная камера 40 Мп с функцией съемки макро и телефотокамера 50 Мп с OIS и оптическим увеличением 3,5х.
Корпус HONOR Magic V3 изготовлен с использованием волокна Special Fiber, которое обладает повышенной до 40 раз ударопрочностью, при этом толщина задней панели уменьшена на 30%. Ультралегкий шарнир из фирменной стали HONOR Super Steel обеспечивает дополнительную прочность и надежность с увеличенным ресурсом до 500 000 складываний. Внутренний экран HONOR Magic V3 с защитной пленкой HONOR Super Armored отличается повышенной устойчивостью к повседневному износу и способен гасить энергию ударов. Внешний экран с покрытием HONOR NanoCrystal Shield обладает защитой от ударов и царапин.
HONOR Magic V3 в черном и зеленом цвете поступил в продажу по цене 189 990 рублей. В период до 18 ноября будет действовать специальное предложение — планшет HONOR Pad 9 WiFi (8+256 ГБ) в подарок. Кроме того, покупатели получат премиальное сервисное обслуживание, включая страховку экрана на 6 месяцев, эксклюзивную горячую линию и поддержку в Telegram, бесплатные замены пленок внутреннего и внешнего экрана и другие привилегии.