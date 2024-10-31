В Москве провели 3-й Национальный конгресс «Национальное здравоохранение»

Posted 31 октября, 09:11
Published 31 октября, 09:11
Modified 31 октября, 09:11
Updated 31 октября, 09:11
Форум, организованный при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения, собрал более 6000 участников из 15 стран, а также более 13 000 человек, подключившихся онлайн. Информационным партнером конгресса выступил медиахолдинг 1MI, пишет 56orb.ru.
Открывал конгресс президент России Владимир Путин. Пленарную сессию вела заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, которая акцентировала внимание на том, что принципы Семашко по-прежнему лежат в основе российской медицины: «Наша система здравоохранения вобрала его идеи и продолжает их развивать».
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что конгресс является важной площадкой для обсуждения будущих направлений в отрасли. По его словам, сейчас создается модель здравоохранения, где забота о человеке охватывает все этапы его жизни, формируя стандарты, указанные в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь»». В рамках программы планируется возвести более 3800 медицинских учреждений и провести капитальный ремонт в 7400 организациях.
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков сообщил, что в 2023–2024 годах свыше 30% финансирования Минобрнауки выделяется на исследования в медицинской сфере. По его словам, синергия научных возможностей помогает решать насущные проблемы здравоохранения и поддерживает технологические инновации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова акцентировала внимание на важности современных технологий, которые интегрируются в санитарный щит РФ. По ее словам, сейчас расширяется контроль за биорисками путем создания отечественной базы данных патогенов и внедрения современных методов обучения населения.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил вклад Семашко в разработку принципов профилактической медицины, реализуемых в регионе. По его словам, созданы центры для раннего диагностирования заболеваний, модернизировано 565 учреждений, что позволяет оказывать помощь населению на местах.
В завершение пленарного заседания состоялась церемония вручения Национальному медико-хирургическому центру имени Н. И. Пирогова награды «За доблестный труд».