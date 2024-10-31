В Москве провели 3-й Национальный конгресс «Национальное здравоохранение»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что конгресс является важной площадкой для обсуждения будущих направлений в отрасли. По его словам, сейчас создается модель здравоохранения, где забота о человеке охватывает все этапы его жизни, формируя стандарты, указанные в национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь»». В рамках программы планируется возвести более 3800 медицинских учреждений и провести капитальный ремонт в 7400 организациях.