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Posted 31 октября, 15:15

Published 31 октября, 15:15

Modified 31 октября, 15:17

Updated 31 октября, 15:17

Спекулянты в Тюмени начали продавать сливочное масло по 50-150 рублей

Спекулянты в Тюмени начали продавать сливочное масло по 50-150 рублей

31 октября 2024, 15:15
Фото: 1MI.
Продавцы предлагают масло, которое пропало с прилавков.

В Тюменской области спекулянты начали продавать упаковки сливочного масла по цене от 50 до 150 рублей за пачку.

На сайтах бесплатных объявлений масло сладкосливочное «Белорусское» весом 200 грамм предлагают за 52 рубля.

Масло от другого производителя, «Сыробогатов», продается по 150 рублей за упаковку. При этом этот продукт исчез с полок тюменских магазинов, где ранее его цена составляла 184 рубля.

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Ранее мы рассматривали причины роста цен на сливочное масло и причин его дефицита.

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