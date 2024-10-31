РЭО предложил установить минимальную долю вторичного сырья при строительстве дорог

Posted 31 октября, 10:00
Published 31 октября, 10:00
Modified 31 октября, 10:00
Updated 31 октября, 10:00
РЭО предложил ввести данную меру для развития механизма зеленых закупок и сокращения количества отходов, подлежащих захоронению на полигонах. Кроме этого, такой шаг позволит повысить долю переработки отходов в стране, передает newsnn.ru.
Специалисты Российского экологического оператора рассказали о мерах поддержки для предприятий, которые используют вторичные ресурсы при строительстве автодорог. Совместно с РЭО разработкой мер такой поддержки занимаются Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Одной из предлагаемых мер является установление пороговой доли вторичного сырья при строительстве автодорог. Специалисты сходятся во мнении, что этот показатель может составлять 5%. В постановлении № 1224 нет положений о том, сколько вторсырья должно содержаться в материалах для строительства дорог, и заказчики по своему усмотрению определяют его долю. По мнению экспертов, это не обеспечивает достаточного стимулирования для развития механизма зеленых закупок. РЭО предложил устранить этот пробел.
Генеральный директор компании Денис Буцаев напомнил, что в 2023 году в 26 субъектах страны при строительстве дорог уже использовалось вторсырье. На трех федеральных трассах было задействовано более 5,7 млн тонн вторичных ресурсов.
Предлагаемые меры поддержки эксперты РЭО обсудили на международной выставке «Дорога-2024», которая состоялась в Екатеринбурге. Сотрудники РЭО рассказали представителям отраслевых предприятий о мерах поддержки, связанных с вовлечением вторичных ресурсов в строительство автодорог.
Вопросы использования вторсырья в сфере дорожного строительства обсуждались и на семинаре «Природосбережение: аспекты применения вторичных ресурсов в дорожной деятельности». Эксперты рассмотрели опыт применения вторсырья на пилотных участках (золошлаки, почвогрунты, резиновая крошка). Также были рассмотрены ограничения, связанные с их использованием.
Наряду с сотрудниками РЭО в семинаре приняли участие представители МАДИ, РОСДОРНИИ, правительства Свердловской области и Федерального дорожного агентства, а также утилизаторы и производители продукции из вторсырья.
Производители продукции из вторсырья представили на форуме свои товары: геотекстиль из вторичных полимеров, дорожные ограждения и барьеры, модификаторы для асфальтобетона, изготовленные с использованием резиновой крошки.
Выставку посетили глава Минтранса и главы подведомственных дорожных организаций. По видео-конференц-связи к открытию новых дорог присоединился вице-премьер Марат Хуснуллин.