РЭО предложил установить минимальную долю вторичного сырья при строительстве дорог

Специалисты Российского экологического оператора рассказали о мерах поддержки для предприятий, которые используют вторичные ресурсы при строительстве автодорог. Совместно с РЭО разработкой мер такой поддержки занимаются Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Одной из предлагаемых мер является установление пороговой доли вторичного сырья при строительстве автодорог. Специалисты сходятся во мнении, что этот показатель может составлять 5%. В постановлении № 1224 нет положений о том, сколько вторсырья должно содержаться в материалах для строительства дорог, и заказчики по своему усмотрению определяют его долю. По мнению экспертов, это не обеспечивает достаточного стимулирования для развития механизма зеленых закупок. РЭО предложил устранить этот пробел.