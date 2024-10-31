«Происходит беспредел». Тюменка пожаловалась на организацию учебного процесса в школе

Posted 31 октября, 12:19
Published 31 октября, 12:19
Modified 31 октября, 12:21
Updated 31 октября, 12:21
Тюменка рассказала, что с того момента, как ее ребенок был зачислен в образовательное учреждение, у нее начали появляться вопросы к организации учебного процесса.
— Например, возникли вопросы к расписанию, которое отсутствует на сайте школы. Наблюдается неукомплектованность библиотечного фонда. Есть вопросы и к часовой нагрузке школьников, — рассказала Вера.
Так, согласно требованиям СанПиН, первоклассники должны проводить в школе не более 21 академического часа в неделю. Но, как утверждает Вера, часто получалось так, что дети проводили в школе по 24-25 часов в неделю.
— Это огромная нагрузка для первоклассников, — отмечает она.
Также горожанка обратила внимание на переполненные мусорные баки, расположенные на территории школы.
— Сначала это был один переполненный бак. Потом он превратился в два бака с мусором. Вывозят не регулярно, — пожаловалась она.
Тюменка предоставила нам фотографии мусорных контейнеров.
— Администрация школы не может не знать что является нарушением. Я обратилась в надзорные органы. Меня вызвали в школу, начали оказывать давление. Мне приводили в пример некоторые детали из моего заявления, из-за чего сложилось впечатление, что администрация школы четко осведомлена о содержании моих обращений, — подчеркнула женщина.
Как считает тюменка, со стороны школы было бы разумно исправить имеющиеся недочеты, а «не устраивать прессинг родителя».
Редакция «Нашего города» отправила запрос руководству школы № 88 для разъяснения ситуации.
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