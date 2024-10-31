Продержали 4 часа в самолете и отправили домой. Что случилось с рейсом Тюмень—Пхукет?

Posted 31 октября, 16:42
Published 31 октября, 16:42
Modified 31 октября, 16:44
Updated 31 октября, 16:44
Как пояснили «Нашему городу» в справочной службе Рощино, причина задержки вылета — отдых экипажа. Пассажиры рейса сообщили, что заранее о задержке в известность их не поставили. Более того, они прошли регистрацию и даже сели в самолет — на борту судна просидели три часа.
«Нас держали в самолете четыре часа… Но начну с того, что в начале была задержка рейса на 30 минут, как нам объяснили, самолет вылетел с Пхукета с опозданием на 1,5 часа», — рассказала пассажирка изданию 78.RU.
Потом продлилась задержка на 30 минут. В 03:25 пассажирам объявили посадку, они прошли в самолет и заняли свои места. Но через полчаса им сообщили, что в самолете перевес груза и экипажу нужно слить топливо. Наконец, в 6 часов утра командир объявил, что у них закончилось рабочее время. Пассажирам пообещали выдать горячий ужин
Собеседница издания планировала отправиться в отпуск вместе с подругой. Ей повезло, что она живет в Тюмени. Другие пассажиры, узнав о неопределенной задержке вылета, начали выражать недовольство.
В семь утра людей выпустили из самолета. Представитель авиакомпании сообщила, что рейс перенесен примерно до 14 часов и, пассажиры должны получить багаж. Это вызвало волну возмущения.
Многие пассажиры приехали из других городов: Сургут, Тобольск, Нягань и т. д. Представитель авиакомпании пообещала решить вопрос с размещением в гостиницах, а местных жителей попросили вернуться домой и ждать СМС с информацией о вылете.
«Мы местные, поэтому поехали домой. Но смотрим на онлайн-табло, а рейс уже перенесен на 18:00. Самое ужасное, нам навряд ли кто-то компенсирует день отдыха», — добавила девушка.
По словам жительницы Тюмени, на борту самолета находилось около 400 пассажиров. Когда всех попросили вернуться в зал ожидания, им было сложно найти свободные места в аэропорту: многие были вынуждены стоять или сидеть на полу.
Необходимо отметить, что ранее аэропорт Рощино объявил о начале авиасообщения на Пхукет. Первый рейс должен был состояться 31 октября. Вылеты в Таиланд планировались три раза в месяц — по четвергам и воскресеньям в 02:25. Однако с первым рейсом уже произошла заминка.
В компании Red Wings прокомментировали ситуацию. Помимо уже рассказанного, представители добавили, что международный сектор аэропорта Тюмень был занят пассажирами сторонних авиакомпаний, сотрудники границы высадку пассажиров рейса WZ3121 не разрешали. К текущему моменту иногородних пассажиров разместили в гостинице
Аналогичные случаи уже не раз были предметом судебного разбирательства. К примеру, недавно одна пара из Тюмени выиграла иск о компенсации расходов после того, как не смогла сесть на свой рейс.
Инцидент, ставший причиной обращения в суд, произошёл в 2023 году, когда супруги проводили время в Сочи и планировали вернуться в Тюмень. На стойке регистрации им сообщили, что на рейс не осталось мест — авиакомпания заменила самолёт на менее вместительный. В качестве альтернативы перевозчик предложил им вылет через четыре дня, но такой вариант пассажирам не подошёл.
Супруги пояснили в суде, что задерживаться в Сочи у них не было возможности, поскольку дома их ждали четверо детей под присмотром няни, а также нужно было вовремя вернуться на работу.
В спешке они купили новые билеты: сначала до Еревана, а затем до Тюмени через авиакомпанию «Армения». Однако неприятности не закончились — рейс до Еревана задержался, и из-за этого супруги не успели на пересадку в Тюмень.
В результате один из супругов был вынужден взять неоплачиваемый отпуск, что обернулось потерей около 50 тысяч рублей. Семья оценила общий ущерб, включая стоимость новых билетов, услуги няни и утраченные доходы в 300 тысяч рублей и решила взыскать эту сумму с авиакомпании.
Суд счёл большую часть требований обоснованными. Авиакомпания была обязана возместить расходы за авиабилеты супругам, хотя требование о компенсации затрат на билеты до Еревана было отклонено, так как они не были использованы.
В результате суд постановил взыскать с авиакомпании компенсации за билеты — каждому супругу по 29 406 рублей, неустойку 29 406 рублей, моральный ущерб 50 000 рублей, утраченный доход 48 259 рублей 12 копеек, штраф 78 535 рублей 56 копеек, расходы на услуги представителя 80 000 рублей, компенсацию за услуги няни 172 800 рублей, а также дополнительный штраф 90 805 рублей 50 копеек.
Ранее мы писали, что самолет «Ютэйра», собиравшийся в Тюмень, не смог взлететь. Лайнеру пришлось вернуться на исходную и проверять, что же с ним не так.