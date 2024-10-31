Продержали 4 часа в самолете и отправили домой. Что случилось с рейсом Тюмень—Пхукет?

Инцидент, ставший причиной обращения в суд, произошёл в 2023 году, когда супруги проводили время в Сочи и планировали вернуться в Тюмень. На стойке регистрации им сообщили, что на рейс не осталось мест — авиакомпания заменила самолёт на менее вместительный. В качестве альтернативы перевозчик предложил им вылет через четыре дня, но такой вариант пассажирам не подошёл.