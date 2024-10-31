Поступок героя. Тюменец ворвался в горящий дом и спас женщину с детьми

Posted 31 октября, 11:07
Published 31 октября, 11:07
Modified 31 октября, 11:22
Updated 31 октября, 11:22
Как пишут в социальных сетях, случилось возгорание еще две недели назад, дом вспыхнул в деревне Зырянка. На это обратил сосед, Алексей, который почувствовал запах дыма и выбежал на улицу.
К тому времени здание уже полыхало и перекинулось на соседние на участки постройки. Мужчина забежал в горящий дом и помог выбраться семье с четырьмя детьми, затем вновь вернулся на пожар и вытащил из огня женщину со сломанной ногой. В результате почти вся территория и постройки на участке выгорели, но никто не пострадал.