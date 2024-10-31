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Posted 31 октября, 11:07

Published 31 октября, 11:07

Modified 31 октября, 11:22

Updated 31 октября, 11:22

Тюменец ворвался в горящий дом и спас женщину с детьми

Поступок героя. Тюменец ворвался в горящий дом и спас женщину с детьми

31 октября 2024, 11:07
Фото: 1MI.

Тюменец ворвался в горящий дом и спас женщину с детьми

Сюжет
Спасение
Житель Тюмени Алексей Шалагинов отметился по-настоящему геройским поступком. На пожаре в жилом доме он спас женщину со сломанной ногой, а также четверых детей.

Как пишут в социальных сетях, случилось возгорание еще две недели назад, дом вспыхнул в деревне Зырянка. На это обратил сосед, Алексей, который почувствовал запах дыма и выбежал на улицу.

К тому времени здание уже полыхало и перекинулось на соседние на участки постройки. Мужчина забежал в горящий дом и помог выбраться семье с четырьмя детьми, затем вновь вернулся на пожар и вытащил из огня женщину со сломанной ногой. В результате почти вся территория и постройки на участке выгорели, но никто не пострадал.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени пожарные спасли из огня 7 человек.

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#Александр Смирнов#Пожар#Пожары#Спасение
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