Поступок героя. Тюменец ворвался в горящий дом и спас женщину с детьми

К тому времени здание уже полыхало и перекинулось на соседние на участки постройки. Мужчина забежал в горящий дом и помог выбраться семье с четырьмя детьми, затем вновь вернулся на пожар и вытащил из огня женщину со сломанной ногой. В результате почти вся территория и постройки на участке выгорели, но никто не пострадал.