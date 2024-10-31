На Тюмень надвигаются сильный шторм и ветер, а местный житель спас жизнь семье

На город надвигается сильный шторм, он идет с северной Атлантики. Метеорологи уже прогнозируют снег, метель и ветер до 18 метров в секунду. Ударит циклон по региону уже на этой неделе, с 1 по 3 число можно ожидать как ветер, так и осадки вместе с похолоданием. Успокоится погода только ко Дню народного единства — 4 ноября.