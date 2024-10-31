На Тюмень надвигаются сильный шторм и ветер, а местный житель спас жизнь семье

Posted 31 октября, 13:10
Published 31 октября, 13:10
Modified 31 октября, 13:12
Updated 31 октября, 13:12
На город надвигается сильный шторм, он идет с северной Атлантики. Метеорологи уже прогнозируют снег, метель и ветер до 18 метров в секунду. Ударит циклон по региону уже на этой неделе, с 1 по 3 число можно ожидать как ветер, так и осадки вместе с похолоданием. Успокоится погода только ко Дню народного единства — 4 ноября.
Новая волна заболеваемости ОРВИ началась в Тюменской области. В поликлиниках областной столицы наблюдаются очереди из пациентов с насморком и больным горлом.
При этом с нагрузкой больницы не справляются. Людям приходится по несколько часов ждать приема, поскольку работает, как правило, только один кабинет.
В Тюмени мужчина спас пять человек, выведя их из горящего дома. Инцидент произошел в деревне Зырянка, там вспыхнул частный дом. Мужчина заметил огонь и решил помочь находящимся внутри людям. Сначала он вывел из здания семью с четырьмя детьми, а затем вернулся и помог выбраться женщине со сломанной ногой.
В Тюмени обратили внимание на девочку, которая попала на улицу при странных обстоятельствах. Оказывается, шестилетнего ребенка отправили за хлебом в 5 утра, дав денег на покупку. При этом магазины в это время, очевидно, закрыты.
По пути у девочки отобрали деньги, а без хлеба она побоялась идти домой и просила деньги у прохожих. В итоге неравнодушные отвели девочку в полицию, ее передали родителям. Будут ли проводиться в их отношении какие-либо проверки — неизвестно.
В Тюмени женщины избрали необычный способ знакомств. Теперь с такими предложениями они приходят на Авито. Интересную историю рассказал «Нашему Городу» читатель.
Он выставил на продажу дорогой элитный автомобиль, однако привлек внимание не покупателей, а одиноких или не очень женщин, которые предлагали покататься или сходить на свидание. Ранее Семен уже занимался продажей дорогих машин, но такой опыт у него впервые.