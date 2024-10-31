На подворье под Тюменью нашли больше ста опасных и подозрительных животных

В одном из личных подсобных хозяйств тюменского села Солобоево насчитывается 40 лошадей и 127 голов крупного рогатого скота (в том числе 60 коров). Владелец личного подсобного хозяйства не зарегистрировал большую часть этих животных в единой системе ФГИС «ВетИС».