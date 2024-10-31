На FutureMed 2024 рассмотрели перспективы ИИ в медицине

Также на конференции много говорилось о персонализации медуслуг. Генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов заявил, что уже в ближайшие два-три года пациенты будут получать персонализированные рекомендации на основе больших данных. Он также добавил, что в 2025 году компания получит более 25 миллионов обращений пациентов и выполнит более 150 миллионов тестов, что позволит говорить о большом массиве данных. Если правильно интерпретировать отклонения в результатах тестов, то каждая целевая группа пациентов получит персонализированные рекомендации.