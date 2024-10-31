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Posted 31 октября, 18:30

Published 31 октября, 18:30

Modified 31 октября, 18:31

Updated 31 октября, 18:31

На FutureMed 2024 рассмотрели перспективы ИИ в медицине

На FutureMed 2024 рассмотрели перспективы ИИ в медицине

31 октября 2024, 18:30
28 октября в Этнографическом музее Санкт-Петербурга прошла шестая научно-практическая конференция FutureMed 2024, собравшая более 550 человек.

Основной темой конференции, организованной компанией «ИНВИТРО», стала роль искусственного интеллекта (ИИ) в медицине, его текущие достижения и потенциальные угрозы. Говоря о роли ИИ в развитии медицины, спикеры пришли к единому мнению, что главным элементом системы здравоохранения остается человек, то есть врач. Об этом сообщает 56orb.

Программа конференции состояла из 24 выступлений экспертов в сфере медицинской науки, здравоохранения и технологий. В первом блоке речь зашла о современных трендах здравоохранения. Спикеры отметили, что уже в ближайшее время развивающиеся ассистивные технологии позволят людям с ограниченными возможностями управлять своим здоровьем наравне со здоровыми гражданами.

Также на конференции много говорилось о персонализации медуслуг. Генеральный директор ИНВИТРО Юрий Леонов заявил, что уже в ближайшие два-три года пациенты будут получать персонализированные рекомендации на основе больших данных. Он также добавил, что в 2025 году компания получит более 25 миллионов обращений пациентов и выполнит более 150 миллионов тестов, что позволит говорить о большом массиве данных. Если правильно интерпретировать отклонения в результатах тестов, то каждая целевая группа пациентов получит персонализированные рекомендации.

Одной из наиболее актуальных тем конференции стала проблема супербактерий и антибиотикорезистентности. Врач-инфекционист Андрей Поздняков из компании «ИНВИТРО-Сибирь» выразил озабоченность тем фактом, что проблема роста устойчивости микробов к антибиотикам становится угрозой для миллионов жизней. Он считает, что борьба с этим возможна исключительно при помощи бактериофагов и других методов, но важно вводить жесткие регламенты на применение антимикробных препаратов.

Завершающий блок конференции под названием «Война за пациентов» посвятили правовым и этическим вопросам использования искусственного интеллекта в медицине. Директор по развитию медицинской деятельности ИНВИТРО Илья Тупицын отметил, что искусственный интеллект должен оставаться для врача только инструментом.

В целом конференция FutureMed 2024 показала, что, несмотря на стремительное развитие ИИ и технологий, медицина будущего не предполагает полного замещения врача.

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