Маленький ребенок пострадал в ДТП в Тюмени

Posted 31 октября, 10:21
Published 31 октября, 10:21
Modified 31 октября, 10:31
Updated 31 октября, 10:31
30 октября 2024 года в Тюмени произошла авария. По сообщению областного УГИБДД, водитель Hyundai не уступил дорогу Toyota при выезде на главную дорогу.
В момент столкновения в Toyota находился маленький ребенок. Он был пристегнут ремнем безопасности в детском кресле на заднем сиденье. Какие травмы получил малыш, не сообщается.
Ранее мы писали о состоянии подростка, попавшего под колеса грузового автомобиля. Его состояние по-прежнему остается тяжелым.